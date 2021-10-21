日海上保安廳少年下半身離奇消失靈異照瘋傳 網友解析真相

不論以前還是現在，靈異照片總會讓人毛骨悚然，即使知道修圖軟件可偽造內容，心裏依然會懷疑到底是否「撞鬼」了？最近，負責維持日本海上治安的「海上保安廳」在官方Twitter分享了一張中學生體驗乘坐巡視艇航海的花絮照，怎料毫不起眼的照片卻立即登上了熱搜，原來相中有位男生的下半身詭異地消失了，引來大批網友圍觀猜測到底這是靈異照片，還是錯漏百出的合成照片呢？

早前，日本三重縣四日市的美術部中學生為「海上保安廳」的巡邏艇繪製了畫作，而對方為了表達謝意和回禮，邀請了5位有份參與製作的學生登上巡邏艇體驗航海，並為他們站在船尾甲板拍照留念。

當「海上保安廳」在Twitter官方帳號發布照片時，卻突如其來吸引大批網友圍觀討論，原來相中最左邊的男生看上去怪怪的，下半身詭異地被截去一半，只有穿著橙色救生衣的上身背向鏡頭揮手，成為了近期討論到最高的靈異照片。

有網友質疑是合成照片，但放大仔細觀看後未見明顯的修圖痕跡，海上保安廳亦沒有理由要製作虛假照片，於是網友紛紛發揮創意和推理能力，猜測「男學生下身失蹤」之謎的真相！

負責維持日本海上治安的「海上保安廳」在官方Twitter分享了一張中學生體驗乘坐巡邏艇航海的花絮照，怎料毫不起眼的照片卻立即登上了熱搜。你能看出哪裡出現問題嗎？站在最左邊的男生，他的下半身不見了！有網友質疑是合成照片，但放大仔細觀看後未見明顯的修圖痕跡，海上保安廳亦沒有理由要製作虛假照片。也有網友在原貼文分享自己的見解，有人認為可能是男同學沒有位置站立，於是擺出下身極度傾斜的姿勢。

這張到底是靈異照片、合成相，抑或是錯覺圖呢？有網友在原貼文分享自己的見解，有人認為可能是男同學沒有位置站立，於是擺出下身極度傾斜的姿勢，造成雙腿消失的靈異現象；亦有人堅持是海上保安廳官方製作合成照，質疑男同學缺席活動，後來才被加上照片。大家又有什麼看法？

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文章授權轉載自《香港01》