請病假在家當文豪？日公務員寫小說爽賺百萬 網驚：天才嗎

公務員因工作穩定、福利不錯，且上下班時間較固定，而成為許多人求職的第一選擇。然而，日本一名28歲的公務員卻不甘堅守「鐵飯碗」，該員工以身體不適為由向工作單位請了長假後，竟窩在家「兼職」寫起小說來，甚至還被出版社看中發行成冊，賺進320萬日圓（約新台幣78萬元）。

根據《NHK》、《朝日新聞》報導，事件發生在日本神奈川縣的平塚市，一名28歲的年輕公務員以身體欠安為由，自2019年7月開始向工作單位請了長假。豈料，該員工卻在家兼差當起小說家，在近兩年的時間內就寫了多達256章的內容，甚至還透過兩家出版社出版了四本小說，從中賺了約320萬日圓。

該名公務員在請假期間多次使用推特更新近況，發文數超過9500則，內容多為推薦大家購買自己的小說，也曾在文中提到「自己從學生時代就開始寫作」，目前致力於描述浪漫與奇幻的輕小說。

直到今年6月，該公務員任職的機構接到了匿名舉報，相關單位隨及展開調查，謊言也就此被拆穿。據日本當地的《地方公務員法》規定，公務員若經過允許，可以從事與工作相關的雜誌投稿，但內容不包含小說創作，該公務員因「私自寫作出版」，且假裝生病請長假等理由，被處以停職6個月的處分。

報導指出，該名公務員收到停職處分後，已自行申請離職。平塚市的的人事課也就此事向大眾道歉，「致上最深的歉意，今後我們會盡最大的努力挽回大家的信任，並防止類似的事件再度發生」。

消息曝光後也引起日本網友討論，許多人讚嘆該公務員的寫作才華，「竟然能賺到320萬日圓，這是天才吧」、「平均一本書賺進80萬日圓（約新台幣19萬元），這不是很多嗎？」、「是哪個出版社啊？好想讀他寫的小說喔」、「根本是離職勝利組」，部分網友則有不同看法，「如果能好好待著的話，說不定之後還能拿到資遣費之類的，太過草率了」、「因為320萬日圓失去工作，這不值得吧」。