快訊

春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

請病假在家當文豪？日公務員寫小說爽賺百萬 網驚：天才嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一名28歲的公務員向工作單位請了長假後，竟待在家裡寫小說，更被出版成冊，賺了320萬日圓。示意圖／Ingimage
日本一名28歲的公務員向工作單位請了長假後，竟待在家裡寫小說，更被出版成冊，賺了320萬日圓。示意圖／Ingimage

公務員因工作穩定、福利不錯，且上下班時間較固定，而成為許多人求職的第一選擇。然而，日本一名28歲的公務員卻不甘堅守「鐵飯碗」，該員工以身體不適為由向工作單位請了長假後，竟窩在家「兼職」寫起小說來，甚至還被出版社看中發行成冊，賺進320萬日圓（約新台幣78萬元）。

根據《NHK》《朝日新聞》報導，事件發生在日本神奈川縣的平塚市，一名28歲的年輕公務員以身體欠安為由，自2019年7月開始向工作單位請了長假。豈料，該員工卻在家兼差當起小說家，在近兩年的時間內就寫了多達256章的內容，甚至還透過兩家出版社出版了四本小說，從中賺了約320萬日圓。

該名公務員在請假期間多次使用推特更新近況，發文數超過9500則，內容多為推薦大家購買自己的小說，也曾在文中提到「自己從學生時代就開始寫作」，目前致力於描述浪漫與奇幻的輕小說。

直到今年6月，該公務員任職的機構接到了匿名舉報，相關單位隨及展開調查，謊言也就此被拆穿。據日本當地的《地方公務員法》規定，公務員若經過允許，可以從事與工作相關的雜誌投稿，但內容不包含小說創作，該公務員因「私自寫作出版」，且假裝生病請長假等理由，被處以停職6個月的處分。

報導指出，該名公務員收到停職處分後，已自行申請離職。平塚市的的人事課也就此事向大眾道歉，「致上最深的歉意，今後我們會盡最大的努力挽回大家的信任，並防止類似的事件再度發生」。

消息曝光後也引起日本網友討論，許多人讚嘆該公務員的寫作才華，「竟然能賺到320萬日圓，這是天才吧」、「平均一本書賺進80萬日圓（約新台幣19萬元），這不是很多嗎？」、「是哪個出版社啊？好想讀他寫的小說喔」、「根本是離職勝利組」，部分網友則有不同看法，「如果能好好待著的話，說不定之後還能拿到資遣費之類的，太過草率了」、「因為320萬日圓失去工作，這不值得吧」。

日本 公務員 離職

延伸閱讀

跑3趟好市多買不到暖暖包 她見「整車暖暖包」嘆：心情很不美麗

麥當勞菜單是鷄不是雞！差別在這件事... 網讚：長知識

年輕人苦「存不到頭期款」 PTT股版名人揭月光關鍵

南非男子駕車突遇歹徒開槍爆頭 全靠iPhone擋子彈撿回一條命

相關新聞

請病假在家當文豪？日公務員寫小說爽賺百萬 網驚：天才嗎

公務員因工作穩定、福利不錯，且上下班時間較固定，而成為許多人求職的第一選擇。然而，日本一名28歲的公務員卻不甘堅守「鐵飯碗」，該員工以身體不適為由向工作單位請了長假後，竟窩在家「兼職」寫起小說來...

南非男子駕車突遇歹徒開槍爆頭 全靠iPhone擋子彈撿回一條命

最近國外出現一起槍擊案，案中的被害者，雖然一度遭到歹徒瞄準了頭部射擊，最終卻保住了一條命。而讓他能夠檔下槍傷的關鍵，竟然是他隨身攜帶的iPhone。

他上「撒鹽哥」牛排館被收141萬元喊太貴 網友反批：炫帳單真沒品

英國一名饕客8日到牛排館用餐，一餐下來消費金額竟高達37000英鎊（約合新台幣141萬元），光是服務費就有4829英鎊（約合新台幣18萬元）。如此天價讓網友驚呼：「根本是搶劫！」

「給鬼魂一個情人」 大英博物館曝光3500年前古巴比倫驅魔指南

談起驅魔，我們總聯想到《驅魔人》一類電影情節，可能是西式神父手執十字架驅魔、或中式茅山術士手握桃木劍捉妖。那麼3500年前的古巴比倫人，是怎樣驅鬼的？最近大英博物館偶然間在一塊收藏多時的古巴比倫泥板上，透過特定光線折射，找到有關古巴比倫人驅魔的圖文記載，指南更有一句警告說話勸大家驅魔勿做的事！

美4歲男童從21公尺高懸崖跌落 奇蹟獲救僅受輕傷

美國一名4歲男童16日跟父母在肯塔基州東部「紅河峽地質區」健行時，不慎滑落21公尺高懸崖，所幸中途擦碰許多橫擋物，只受了...

馬戲團棕熊「嫉妒失控」突擊孕妻助理 馴獸師夫上前營救

馬戲團動物表演向來風險重重，日前發生棕熊襲擊懷孕女子的一幕！俄羅斯社交媒體日前瘋傳1段馬戲團片段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。