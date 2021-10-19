馬戲團棕熊「嫉妒失控」突擊孕妻助理 馴獸師夫上前營救

馬戲團動物表演向來風險重重，日前發生棕熊襲擊懷孕女子的一幕！俄羅斯社交媒體日前瘋傳1段馬戲團片段，有隻棕熊表演途中突失控推倒1名懷孕馴獸師助理，馴獸師馬上撲過去救人，場面驚險。當地傳媒指，該名女助理正是馴獸師的妻子，事後2人雙雙送院。女助理受訪表示，她只是手臂有2道痕，完全無大礙，懷疑棕熊見到她懷孕而心生妒嫉一時失控，他們很快就和好。事件引起網民批評，指馬戲團不應訓練猛獸表演，甚至當地檢察部門正介入調查，可能檢控負責人。

馬戲團棕熊襲擊懷孕女子的片段近日被上傳到俄羅斯社交媒體VK的社群及Telegram上，拍片者相信是現場觀眾，指受傷女子懷有身孕，出事後緊急送院。

影片中，馴獸師正和2隻棕熊表演，牠們看起來很平靜溫馴，這時身穿藍色連身裙的女助理走近其中1隻站立的棕熊。突然間，棕熊揮爪抓住女助理手臂拉扯，馴獸師介入分開人熊。棕熊死命不放手，更咬住馴獸師的手，但馴獸師未有退讓，全力扯開棕熊，另有1名人員衝入舞台幫忙。

目擊者透露，馴獸師用鞭子打了棕熊幾下，纏繞約1分鐘後棕熊才鬆手。她批評當天的門票全部售罄坐滿人，但馬戲團舞台和觀眾席之間沒有任何障礙物，認為這隻失控的熊其實可能會襲擊觀眾。

當地傳媒指，事件發生於10月16日，地點是奧廖爾（Oryol），遇襲懷孕女子是馴獸師助理巴斯帕諾娃（Lia Baspanova），而該名拼命保護她的34歲馴獸師維爾克（Alexey Velker），正是她的丈夫。據報維爾克所受的傷可能比妻子還重，他營救妻子的過程中被棕熊咬住手臂。這隻失控棕熊叫斯捷潘（Stepan） ，是隻雄性喜馬拉雅棕熊。

俄羅斯電視台事後訪問巴斯帕諾娃，她認為斯捷潘失控的原因可能有許多，包括看見她懷孕而心生妒嫉，但當然只是她的猜測。巴斯帕諾娃強調事後她和斯捷潘很快和好，還會擁抱在一起，她們的關係本來就很好，「就像什麼都沒發生」，身邊有許多富經驗的同事幫忙。

她承認在外人看起來事件很可怕，但事後她只是前臂留下兩道爪痕，沒有瘀傷，去醫院檢查後，她和丈夫都無大礙。

不過，事件在當地引起熱議，許多人關注馬戲團是否應該馴養熊隻這類猛獸作表演，直言部分動物根本不適合留在馬戲團訓練，甚至呼籲所有馬戲團都應該停止訓練動物。當地傳媒更報道，當地檢察部門正調查此事故，可能會對馬戲團負責人提出刑事指控。

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文章授權轉載自《香港01》