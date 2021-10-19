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驚！3姊妹吃下「奪命餅乾」後竟吐到死 醫生驗屍也找不出原因

聯合新聞網 / 綜合報導
3位小女孩吃下「奪命餅乾」後一命嗚呼。示意圖／ingimage
3位小女孩吃下「奪命餅乾」後一命嗚呼。示意圖／ingimage

奪命餅乾？印度一名父親從超市買了餅乾回家，要給家中3名分別8歲、6歲和4歲的女兒們當點心，想不到隔幾天後，女兒們吃了餅乾竟開始嚴重嘔吐，送醫後均宣告不治，但即使醫生檢驗屍體也找不出死亡原因。

根據印媒NDTV報導，15日傍晚，印度拉埃巴雷利縣（Raebareli）一位父親辛格（Naveen Kumar Singh）從超市買了傳統零食「米香（Puffed rice）」返家，而家中3個年紀不到10歲的女兒們吃了竟都引發生命危險。

3個女兒吃下父親買回的餅乾不久後，竟然都發生嚴重嘔吐，家人趕緊將她們送醫，可惜其中一人不久即被醫生宣告死亡，另2名女兒也沒挺過治療過程，不幸逝世了。

然而，醫生透露「替她們進行屍檢卻找不出死因」，警方接獲報案後將這位父親買回的零食帶走檢驗，並先將該商場的食品部人員帶回偵訊。

印度 小吃

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