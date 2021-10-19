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女「尿急」跑加油站廁所竟生下小孩 老公嚇壞「真的假的？」

聯合新聞網 / 綜合報導
女「尿急」跑加油站廁所，10分鐘後竟生下小孩。圖／取自tiktok
女「尿急」跑加油站廁所，10分鐘後竟生下小孩。圖／取自tiktok

一名美國女性富爾頓（Kaitlyn Fullterton）七月和丈夫塞爾吉奧（Sergio）開車外出時突然覺得一陣「尿急」，跑去加油站借廁所，最後竟生出孩子。

富爾頓知道自己懷孕，但當時只覺得有想上廁所的衝動，並未察覺有任何異常。沒想到在廁所短短10分鐘內生下兒子。

富爾頓說當時一站起來就發現羊水破了，接著感受到宮縮才意識肚中孩子已經快出來了，分娩全靠自己完成。富爾頓生下寶寶後，廁所其他使用者詢問她的狀況，她請其中一人轉告車上的丈夫她剛生完小孩。

塞爾吉奧說：「我在太太上廁所時講電話，10分鐘後，一個女人跑來跟我說：『嘿，你妻子剛生完小孩』，我說：『什麼！真的假的？』」

醫護人員隨後趕到現場，將富爾頓和嬰兒送進醫院，最後母子均安。富爾頓將兒子降臨世界的特別方式分享到社群平台，吸引2000萬觀看人次。網友都感到不可思議，紛紛表示：「這段經歷讓我淚流滿面」、「恭喜！為母則強」、「我喜歡你生完小孩站在原地、沉浸在當媽媽喜悅中的樣子。這個故事好酷！」

@mancerakaitlyn

You wouldn’t believe it, unless you saw it happening. 😅 YT: The Mancera Family ##naturalbirth ##laboranddelivery ##part2 ##DontSpillChallenge ##fypシ

♬ chicken tikka - hannah

加油站 醫護人員 嬰兒 美國 懷孕

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