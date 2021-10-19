怎麼吞的？男腹痛難忍入院 醫從肚裡挖出藏半年的「手機」
埃及一名男性日前因肚子劇痛就診，經過檢查與手術後發現腹痛元凶竟是胃裡的「手機」。
負責此病例的醫師達舒里（Mohamed El-Dahshoury）表示，醫護人員最初發現該男性腹部和腸道嚴重感染，決定立即進行手術，期間他們從該男性的胃裡取出了異物，才知道是「手機」造成腹痛。
該男性隨後坦承自己半年前吞下手機，但不好意思入院，最終難抵疼痛不得不接受緊急手術。
達舒里指出他們是第一次看到患者吞下整個手機，不清楚該男性吞手機的動機以及吞入整隻手機的方式。達舒里解釋手機因卡在該男性胃裡長達半年的時間，食物阻塞在腸胃，導致嚴重感染。
無獨有偶，科索沃九月也有一名33歲男性吞下了整隻Nokia手機，且手機下肚後還分解3部分。醫生當時擔心電池在他的肚子裡爆炸。所幸經過2小時手術後，手機3個部分順利從男性嘴巴取出。該男性事後不願透露吞手機的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言