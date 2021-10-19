怎麼吞的？男腹痛難忍入院 醫從肚裡挖出藏半年的「手機」

埃及一名男性日前因肚子劇痛就診，經過檢查與手術後發現腹痛元凶竟是胃裡的「手機」。

負責此病例的醫師達舒里（Mohamed El-Dahshoury）表示，醫護人員最初發現該男性腹部和腸道嚴重感染，決定立即進行手術，期間他們從該男性的胃裡取出了異物，才知道是「手機」造成腹痛。

該男性隨後坦承自己半年前吞下手機，但不好意思入院，最終難抵疼痛不得不接受緊急手術。

達舒里指出他們是第一次看到患者吞下整個手機，不清楚該男性吞手機的動機以及吞入整隻手機的方式。達舒里解釋手機因卡在該男性胃裡長達半年的時間，食物阻塞在腸胃，導致嚴重感染。

無獨有偶，科索沃九月也有一名33歲男性吞下了整隻Nokia手機，且手機下肚後還分解3部分。醫生當時擔心電池在他的肚子裡爆炸。所幸經過2小時手術後，手機3個部分順利從男性嘴巴取出。該男性事後不願透露吞手機的原因。