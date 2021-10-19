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影／耗時8個半小時....他突發奇想「整棟房」 飄洋過海水上搬家

聯合新聞網 / 綜合報導
1棟2層樓木房在多艘船跟工程車的牽引下，搖搖晃晃「飄洋過海」。圖／取自cbc
1棟2層樓木房在多艘船跟工程車的牽引下，搖搖晃晃「飄洋過海」。圖／取自cbc

加拿大紐芬蘭島鄰近海域日前出現奇特畫面，1棟2層樓木房在多艘船跟工程車的牽引下，搖搖晃晃「飄洋過海」。

屋主彭妮（Daniele Penney）回想起這趟耗時8個半小時的「水上搬家」計畫直呼：「一整個壓力破表，超緊張的！」

彭妮提到這個異想天開的想法，始於她對這棟房子的愛：「我就是喜歡這棟小小的綠房子，親友都知道這是我夢想的家園。」但是房屋所有人今年六月決定拆除重建房子，彭妮和男友洛弗爾（Kirk Lovell）提議搬遷房子。

無奈陸地搬家難以實現，因為房子有太多電線、路上充斥各種障礙物，最後他們想到1960年代和70年代當地道路網絡還不發達時，許多房屋經由水路搬遷，這次或許也能在水上搬家。

這個想法很快付諸實行。搬家當天，房子下面放著木桶，金屬框架固定住房屋主體，再使用舊輪胎獲得額外的浮力。幾艘小汽艇拉著房子在水上前進，但期間房子一角一度滑進水中，水幾乎淹到2樓窗戶。彭妮當時心想自己要失去這棟房子了，所幸救援人員抵達後，房子重新站穩，最後順利在晚間抵達目的地。

彭妮提到搬遷房子之前，他們先在地板鑽了漏水的洞，減輕泡水的長期損害，但房子上岸後仍整棟都濕透了，她一拉開櫥櫃，水從裡面傾瀉而出。她希望房子快乾，好讓他們能翻新成一個家庭住宅，和6個月大的女兒一起住進去。

彭妮一家3口目前暫時住在露營車裡，同時進行房子的裝修。她笑說：「蓋一棟新房子可能比較容易。」但她認為一切辛苦很值得：「我仍然不敢相信夢想成真，房子真的在這裡了。我們見證了這段歷史。」

漏水 夢想 加拿大

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