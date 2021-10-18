床下發現跟手一樣大的劇毒蜘蛛 男拍「蜘蛛親子照」獲攝影大獎

國外一名攝影師維森（Gil Wizen）日前住南美洲厄瓜多保育區時，竟在床底下發現世界劇毒蜘蛛「巴西流浪蜘蛛（Brazilian wandering spider）」，且尺寸跟成年男性的手一樣大，他將這個景象拍攝下來，為他贏得年度城市野生動物攝影師大獎。

當時維森留意到臥室裡出現了好幾隻小蜘蛛，決定跟著牠們的足跡，探頭往床底下看，映入他眼簾的是隻超巨大的巴西流浪蜘蛛及其後代。他說：「床底下有數千隻小蜘蛛，旁邊還有一隻我畢生見過最大的蜘蛛。牠的身體長度是4.5公分，但加上長腿的尺寸大概跟我手一樣大。」

科學新聞網站Live Science指出，巴西流浪蜘蛛又稱作香蕉蜘蛛，Phoneutria屬在希臘語有「殺人犯」之意，是地表上最毒的蜘蛛之一。毒性能使人神經失控、呼吸困難，甚至致命。毒液中「PnTx2-6」的成份還能導致陰莖持續勃起數小時。

巴西流浪蜘蛛受到威脅時會跳舞以示警，雄蜘蛛也會跳舞吸引雌蜘蛛的注意、或為了雌蜘蛛而互相爭鬥。