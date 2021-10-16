賣勾鬧！必勝客推「湯包披薩」 印度人大崩潰：義大利會宣戰

台灣的必勝客（Pizza Hut）陸續推出香菜皮蛋豬血糕、蒜香黑咖哩豬排等奇特口味，被許多網友認為是「挑戰食物底線」，進而引發熱議。近日，印度必勝客也亮出新品，將當地小吃融入披薩中，推出驚奇的「MOMO MIA披薩」，特別的外型與詭異的搭配立刻掀起討論，許多印度網友也留言吐槽「義大利會為此宣戰的」。

日前，印度必勝客推出新款的「MOMO MIA披薩」，該披薩採獨特的六邊型裁切，上面灑滿起司、玉米、青椒、洋蔥及火腿…等餡料，再搭配的四川醬（schezwan sauce）加以調味。特別的是，披薩的六個角落都有「饃饃（Momo）」鎮守，饃饃是印度當地的小吃之一，其外型與湯包相當神似，將它放入披薩內，讓不少印度人跌破眼鏡。

離奇的搭配讓許多印度人直搖頭，「我不知道該說些什麼，但這是一種褻瀆」、「這是食物犯罪」、「不知道為什麼，但看起來有點嚇人！」，也有人吐槽稱「義大利會為此向印度宣戰的」、「義大利人看到這個會吐」，部分網友則很樂意嘗試新口味，「我必須買買看，才能知道它到底怎麼樣」、「今天吃了，我到現在都無法忘記它的味道，是我至今吃過最美味的披薩了」。