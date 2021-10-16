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你累了嗎？72歲老翁找2嫩妹「親密連結」 竟被發現暴斃門外
郵局老將想帶年輕女孩走後門，卻意外賠上性命？日前，奈及利亞一名自郵局退休的老翁以推薦入職為由，邀請兩位女孩到他家進行「人與人的連結」，三人在床上天雷勾動地火，老翁疑似因太過興奮「馬上風」暴斃而亡，兩名少女也因此被帶進警局。
根據外國媒體報導，事件發生在奈吉利亞的阿誇伊博姆州（Akwa Ibom State），一名72歲的老翁自郵局退休後，便住在當地過著愜意的生活。一日，老翁以「引薦入職」的名義，稱只要郵局有缺人，便能為兩名少女安排職缺，以此邀請她們來到自己的住處，企圖進行「人與人的連結」。
三人在住所內進行馬拉松式的「親密接觸」，疑似過程太過激烈、興奮，老翁一結束便稱要出外放鬆散步，沒想到一出去便沒有再回來過，凌晨3點就被鄰居發現倒臥在住家大樓外，已經沒了呼吸心跳。
兩名少女表示，並不知道老翁死亡的消息，只見他說要外出放鬆，沒想到卻一去不回。目前警方已將兩名少女帶回警局偵訊，進而了解事件的始末，但詳細的過程仍待繼續調查。
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