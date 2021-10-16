陸劇出現男友照片、自己還被P掉 女網紅經歷笑翻網友

觀看一部中國的電視劇卻發現男友照片出現劇中，還成為了女主角的另一半？荷蘭女子Rianne近日便遭遇這令人忍俊不禁的一幕，令海內外不少網民笑翻。

Rianne在Instagram擁有154萬粉絲，算是小有名氣的網紅。她有一名叫Roy的醫生男朋友，二人去年12月才訂婚，她更會經常在網上秀恩愛，發合照，未料卻引來7000多公里外的中國劇組的注意。

事緣她日前收到網友私信的一段影片，發現在一部中國電視劇中，竟出現一張原本是男友和她的合照，而且其本人頭部還被P掉，換成了劇中女主的頭。

由於實在太離奇，Rianne專程拍片與網民分享，令網民笑翻，「趕緊給我們看你男朋友的反應」、「他們是在網上隨便撿了張照片嗎」、「找個真人合影也不用多少錢吧」、「劇組：沒有人會發現 ... 但是她發現了！」甚至有人認為這屬未經允許下的非法盜照，可以起訴劇組。

不過Rianne並沒有生氣，她隨後又透露，劇組已經給她發來了道歉，「這件事也讓我們大笑了一頓」。

據網民指，涉事中國電視劇為由倪珂欣、陳鶴一、張伊諾等人主演的青春校園網劇 《薄荷之夏》，其改編自清新派畫手火禾成名的同名人氣校園漫畫，講述轉學生童夕回到家鄉小鎮，卻遇到青梅竹馬林南一，與閨蜜死黨陶竹一起闖過難關，最後各自收穫幸福的故事。

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文章授權轉載自《香港01》