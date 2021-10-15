女子住處成蛇窩！ 捕蛇組織抓「92條響尾蛇」：30年來沒遇過
若住家靠近山林或郊區，在炎熱夏季發生野蛇跑進家中，並非罕見狀況。然而，美國加州一名女子以為自家遭到野蛇入侵，便通報相關動物救援單位，沒想到救援人員到現場檢查後，竟抓出多達92條響尾毒蛇，讓當事女子和救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）都相當震驚。
綜合外媒報導，一名住在美國加州瑪雅卡瑪斯山脈（Mayacamas Mountains）一帶的女子，在月初時通報當地爬行動物救援組織，表示她懷疑住宅下方可能藏了1、2條蛇。隨後，救援組織抵達女子住處，沒過幾分鐘就發現一條成年響尾蛇和數條幼蛇，且屋中傳出響尾蛇特殊的排泄物氣味。
由於氣味濃厚，救援組織決定全面搜查一輪，花費3小時45分鐘仔細檢查每處角落後，總共抓出了92條大小不一的響尾蛇，龐大數量嚇壞通報女子，就連沃爾夫也相當訝異，直呼這是他從事救援行動30多年來，第一次在單一房屋中捕捉到這麼多條蛇，事後該組織也在臉書分享當日捕捉照片。
沃爾夫表示，依照響尾蛇的習性，牠們可能在秋季出沒尋找食物、春夏則為繁殖高峰，救援組織屆時還會再返回女子家中檢查確認；至於出現如此大量蛇隻的原因，沃爾夫也說，可能和該房屋地基位於多岩區有關，因地基並未移除大部分岩石，讓爬蟲動物能輕易鑽入，甚至成為聚集巢穴。
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