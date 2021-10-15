快訊

城中城大火關鍵婦人起底！綽號「豆花阿姨」曾教唆丟汽油彈遭判刑

境外移入個案28%為突破性感染！BNT占52例最多

他收友情價做婚攝整天沒得休息喝口水 當新郎面怒刪所有照片

香港01 / 撰文：朱利安
有外國網友發文分享幫朋友做婚禮攝影師的慘痛經歷。圖片來源／ingimage
有外國網友發文分享幫朋友做婚禮攝影師的慘痛經歷。圖片來源／ingimage

一場婚禮需要準備不少東西，花費也非常大，因此許多新人為節省支出，都會找相熟的朋友做攝影師。不過，有外國網友早前發文分享，指他以友情價答應在朋友的婚禮上當攝影師，未料最後真心換絕情，原PO在婚禮當天不但被告知不能休息，甚至沒有食物和水提供給他。原PO詢問新郎朋友能否小歇20分鐘，更被一口拒絕，令他一怒之下當着新郎面前刪除所有婚禮照片。

原PO在外國討論區Reddit發文，稱自己為1名寵物美容師，經常要為寵物拍照並上傳至社交平台，但並非專業攝影師，早前有正在籌備婚禮的朋友，想邀請他做婚禮攝影師，以節省支出，他最終亦答應只收取250美元（約新台幣7000元）幫忙。

到了婚禮當天，原PO一直忙不停，由賓客到場、發表感言和結婚儀式，他均盡職地記錄每個畫面。婚禮本身由早上11時舉行至晚上7時半，在大約5時許，賓客開始享用食物，但原PO指他完全無法停下工作稍作休息，新人甚至沒有為他留位，連水也沒有提供。

原PO續指，肚餓加上現場沒有冷氣而非常熱，他便告訴其新郎朋友，希望能休息20分鐘，至少喝口水和吃點東西，不料對方只給他2個選擇，「要麼繼續拍攝，要麼不要拿薪金直接離開」。原PO再次向友人確認是否要這樣做，在獲無情的答覆後決定離開婚禮，並在對方面前刪除所有他拍攝的照片。他又稱，假如當下他拿到250美元薪金，寧願全數拿來買冰水，以及到任何能坐下休息5分鐘的地方。

雙方不歡而散，原PO在帖文問道「我這樣會很賤嗎？」，又指該對新人後來去度蜜月，許多朋友都在他們的社交網站留言，想要回婚禮當天的照片，惟2人均沒有回覆。

該帖文至今已獲近3000個留言，大部份網友都支持原PO，批評該對新人欺人太甚，也不懂得珍惜幫助自己的朋友，「完全不是你的問題，那對新人對你太差了」、「他們不是你的朋友」，也有人指原PO應該當場加價，讓該對新人以數倍價錢買下照片才離開婚禮。

延伸閱讀：

行內人： 新人注定離婚有樣睇？婚禮細節暗示易分開

新郎因疫情緣故被隔離　湖北新人為婚禮如期完成「雲結婚」獲祝福

文章授權轉載自《香港01》

婚禮

延伸閱讀

女衝好市多買頂級牛排 眾人一看價格驚呆：漲幅太大了吧

考績差未必能力不佳？ 過來人列「3狀況」：大部分是真的爛

女模被罵太胖 攝影師竟要她「不吃不喝2周」瘦了再來拍

找到了嗎？這張照其實有「兩隻」綠繡眼 網友被考倒：太會藏了吧！

相關新聞

他收友情價做婚攝整天沒得休息喝口水 當新郎面怒刪所有照片

一場婚禮需要準備不少東西，花費也非常大，因此許多新人為節省支出，都會找相熟的朋友做攝影師。不過，有外國網友早前發文分享，指他以友情價答應在朋友的婚禮上當攝影師，未料最後真心換絕情，原PO在婚禮當天不但被告知不能休息，甚至沒有食物和水提供給他。原PO詢問新郎朋友能否小歇20分鐘，更被一口拒絕，令他一怒之下當着新郎面前刪除所有婚禮照片。

以為大家都2個洞！她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

英國每日郵報報導，澳洲新南威爾斯省一名24歲女子蒂伊．巴爾雷特（Tee Bartlett）回憶自己16歲時，每月生理期都...

工人中彩券3.7億元後行為脫序最終破產 前妻不嫌棄重回他身邊

台灣8月23日開出27億威力彩頭獎前晚，彩券行大排長龍，不少人希望透過中獎翻身，不過如果中了樂透，你會怎麼使用呢？今年38歲的英國男子卡羅爾（Michael Carroll），在2002年擔任垃圾搬運工，當時他只花了1英鎊（約新台幣38元）買彩券，就中了頭獎得到970萬英鎊（約新台幣3.7億元），不過他揮霍無度、行為失序，不僅造成妻離子散，還落得貧窮下場，最後他的前妻不計前嫌回到他身邊，陪他平淡度日。

降落傘沒開！傘兵從高空直線摔落 奇蹟保命「僅斷一腿」

軍隊士兵經常得接受嚴格的訓練，以培養精銳的實戰技能，不過，練習過程也有發生意外的風險。哥倫比亞日前一名士兵在進行跳傘演練時，就因背後的降落傘未照常打開，導致他從高處直接摔下地面，所幸送醫檢查後，奇蹟般地保住性命。

溫柔夫突真情告白「我若出軌你就殺了我」 下句話卻令妻子不寒而慄

幻想一下，在一個美好的早上，你的另一半比你更早起，你起床時他已經為你準備好早餐。他坐在你的對面，你們一邊食早餐，一邊閒聊，迎接新的一天。這個時候，一直文雅、跟你有說有笑的他，突然說：如果我出軌了，你就殺了我吧。你會如何？

影／太太怨景色單調 男子蓋「旋轉屋」讓她自己調整

波士尼亞一位自學成才的發明家蓋出一棟「旋轉屋」，讓太太可以上一刻觀賞日出，下一刻就觀察路人，試圖藉此滿足她之前提出房子窗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。