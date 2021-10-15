他收友情價做婚攝整天沒得休息喝口水 當新郎面怒刪所有照片

一場婚禮需要準備不少東西，花費也非常大，因此許多新人為節省支出，都會找相熟的朋友做攝影師。不過，有外國網友早前發文分享，指他以友情價答應在朋友的婚禮上當攝影師，未料最後真心換絕情，原PO在婚禮當天不但被告知不能休息，甚至沒有食物和水提供給他。原PO詢問新郎朋友能否小歇20分鐘，更被一口拒絕，令他一怒之下當着新郎面前刪除所有婚禮照片。

原PO在外國討論區Reddit發文，稱自己為1名寵物美容師，經常要為寵物拍照並上傳至社交平台，但並非專業攝影師，早前有正在籌備婚禮的朋友，想邀請他做婚禮攝影師，以節省支出，他最終亦答應只收取250美元（約新台幣7000元）幫忙。

到了婚禮當天，原PO一直忙不停，由賓客到場、發表感言和結婚儀式，他均盡職地記錄每個畫面。婚禮本身由早上11時舉行至晚上7時半，在大約5時許，賓客開始享用食物，但原PO指他完全無法停下工作稍作休息，新人甚至沒有為他留位，連水也沒有提供。

原PO續指，肚餓加上現場沒有冷氣而非常熱，他便告訴其新郎朋友，希望能休息20分鐘，至少喝口水和吃點東西，不料對方只給他2個選擇，「要麼繼續拍攝，要麼不要拿薪金直接離開」。原PO再次向友人確認是否要這樣做，在獲無情的答覆後決定離開婚禮，並在對方面前刪除所有他拍攝的照片。他又稱，假如當下他拿到250美元薪金，寧願全數拿來買冰水，以及到任何能坐下休息5分鐘的地方。

雙方不歡而散，原PO在帖文問道「我這樣會很賤嗎？」，又指該對新人後來去度蜜月，許多朋友都在他們的社交網站留言，想要回婚禮當天的照片，惟2人均沒有回覆。

該帖文至今已獲近3000個留言，大部份網友都支持原PO，批評該對新人欺人太甚，也不懂得珍惜幫助自己的朋友，「完全不是你的問題，那對新人對你太差了」、「他們不是你的朋友」，也有人指原PO應該當場加價，讓該對新人以數倍價錢買下照片才離開婚禮。

延伸閱讀：

行內人： 新人注定離婚有樣睇？婚禮細節暗示易分開

新郎因疫情緣故被隔離 湖北新人為婚禮如期完成「雲結婚」獲祝福

文章授權轉載自《香港01》