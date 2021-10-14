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工人中彩券3.7億元後行為脫序最終破產 前妻不嫌棄重回他身邊

聯合新聞網 / 綜合報導
男子卡羅爾（Michael Carroll）將2002年中獎的3.7億獎金全花光，近日傳出好消息，他的前妻原諒他了，決定跟他再婚。圖擷自@mickeycarroll11 twitter
男子卡羅爾（Michael Carroll）將2002年中獎的3.7億獎金全花光，近日傳出好消息，他的前妻原諒他了，決定跟他再婚。圖擷自@mickeycarroll11 twitter

台灣8月23日開出27億威力彩頭獎前晚，彩券行大排長龍，不少人希望透過中獎翻身，不過如果中了樂透，你會怎麼使用呢？今年38歲的英國男子卡羅爾（Michael Carroll），在2002年擔任垃圾搬運工，當時他只花了1英鎊（約新台幣38元）買彩券，就中了頭獎得到970萬英鎊（約新台幣3.7億元），不過他揮霍無度、行為失序，不僅造成妻離子散，還落得貧窮下場，最後他的前妻不計前嫌回到他身邊，陪他平淡度日。

根據《每日郵報》指出，在2002年年僅19歲的卡羅爾，當時擔任垃圾搬運工，他購買了一張1英鎊的樂透彩，意外抱回970萬英鎊的頭獎獎金。不過，他並未妥善規劃這筆鉅額獎金該如何使用，他將錢恣意揮霍在喝酒、吸毒、召妓、吃大餐，還曾聲稱自己跟4000名女子發生過性行為，最後他的妻子艾特肯（Sandra Aitken）受不了，決定跟他離婚，並帶走女兒。

起初卡羅爾不知悔改，仍持續揮霍金錢、穿名牌服飾、開跑車、喝酒，接連犯下眾多脫序行為，還上法院30多次，時常進出監獄。到了2013年，卡羅爾正式宣布破產，甚至貧窮到要露宿街頭。之後他重回困苦生活，到處打零工，到了2019年，他搬到蘇格蘭，擔任煤礦工人，一週要工作7天。

卡羅爾現在生活平淡，完全無法再重回原本的富裕生活，但他近日傳出好消息，前妻艾特肯現在已經原諒了他，兩人在周日再婚。卡羅爾的朋友表示，「現在他比較冷靜，而且已經開始努力工作，生活過得不錯，他們兩人日子也過得很快樂」。

頭獎 樂透

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