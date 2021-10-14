聽新聞
test
0:00 / 0:00
降落傘沒開！傘兵從高空直線摔落 奇蹟保命「僅斷一腿」
軍隊士兵經常得接受嚴格的訓練，以培養精銳的實戰技能，不過，練習過程也有發生意外的風險。哥倫比亞日前一名士兵在進行跳傘演練時，就因背後的降落傘未照常打開，導致他從高處直接摔下地面，所幸送醫檢查後，奇蹟般地保住性命。
綜合外媒報導，士兵維拉（Luis Alfonso Garces Vila）在當地時間9日，於一軍事基地接受跳傘訓練，他與同儕們搭乘直升機後，從停在高空的飛機上往下跳，然而，唯獨他的降落傘沒有正常打開，下一秒維拉以直線往地面掉落。
整段過程被一旁人士拍下，從曝光的影片中可以看見，前面3位士兵依序跳下後都順利打開降落傘，緊接著跳下的維拉卻未順利開傘，並直接往下摔落，讓拍攝者看了也相當緊張、不斷大喊，最後影片停在維拉消失在畫面裡。
所幸，維拉緊急送醫後，確認只有一隻腿骨折和皮外傷，並無性命大礙，幸運存活下來。有當地媒體報導指出，維拉在緊要關頭打開了備用降落傘，才得以順利保住一命；至於意外發生原因，相關單位目前也已著手進行調查，確切真相仍有待釐清。
Luis Alfonso Garcés Vila, que adelantaba curso en la Escuela de Paracaidismo Militar, sobrevivió milagrosamente luego de que su paracaídas no se abriera.#qhubo #Noticias #AsíPasóhttps://t.co/K3fRyrDaBP pic.twitter.com/QHVOSb4EmB— Q'hubo Bucaramanga (@qhubobga) October 12, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言