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降落傘沒開！傘兵從高空直線摔落 奇蹟保命「僅斷一腿」

聯合新聞網 / 綜合報導
哥倫比亞一名士兵進行跳傘訓練時，因降落傘未正常打開而直接墜落地面。 示意圖／ingimage
哥倫比亞一名士兵進行跳傘訓練時，因降落傘未正常打開而直接墜落地面。 示意圖／ingimage

軍隊士兵經常得接受嚴格的訓練，以培養精銳的實戰技能，不過，練習過程也有發生意外的風險。哥倫比亞日前一名士兵在進行跳傘演練時，就因背後的降落傘未照常打開，導致他從高處直接摔下地面，所幸送醫檢查後，奇蹟般地保住性命。

綜合外媒報導，士兵維拉（Luis Alfonso Garces Vila）在當地時間9日，於一軍事基地接受跳傘訓練，他與同儕們搭乘直升機後，從停在高空的飛機上往下跳，然而，唯獨他的降落傘沒有正常打開，下一秒維拉以直線往地面掉落。

整段過程被一旁人士拍下，從曝光的影片中可以看見，前面3位士兵依序跳下後都順利打開降落傘，緊接著跳下的維拉卻未順利開傘，並直接往下摔落，讓拍攝者看了也相當緊張、不斷大喊，最後影片停在維拉消失在畫面裡。

所幸，維拉緊急送醫後，確認只有一隻腿骨折和皮外傷，並無性命大礙，幸運存活下來。有當地媒體報導指出，維拉在緊要關頭打開了備用降落傘，才得以順利保住一命；至於意外發生原因，相關單位目前也已著手進行調查，確切真相仍有待釐清。

跳傘 直升機 哥倫比亞 骨折

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