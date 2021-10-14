快訊

中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫柔夫突真情告白「我若出軌你就殺了我」 下句話卻令妻子不寒而慄

香港01 / 撰文：奶茶妹
網友指自已的丈夫表示，如果網友發現自己出軌的話，可以殺了自己。示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
網友指自已的丈夫表示，如果網友發現自己出軌的話，可以殺了自己。示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

幻想一下，在一個美好的早上，你的另一半比你更早起，你起床時他已經為你準備好早餐。他坐在你的對面，你們一邊食早餐，一邊閒聊，迎接新的一天。這個時候，一直文雅、跟你有說有笑的他，突然說：如果我出軌了，你就殺了我吧。你會如何？

這不是一個小說情節，而是真正發生在一名網友身上。網友名叫「ThrowRAdeaththreat」在Reddit上的感情版發文，指自已的丈夫近日突然表忠，在早餐時語氣冷靜地表示，如果原PO發現自己出軌的話，大可以殺了自己，令她當場驚呆，沒想到更令她細思極恐的說話在後頭。

原PO今年29歲，丈夫32歲，結婚3年。她形容丈夫風趣幽默而且友善，三年來的相處都十分甜蜜。而且他一直都會比原PO更早起床，並會為她準備早餐。就在一個普通的早上，二人如常吃早餐時，丈夫突然說「如果你發現我出軌，就殺了我吧」。原PO一開始沒有放在心上，只當它是一個笑話，更笑回「我也一樣」。

沒想到丈夫竟然認真地對著她說：「如果我發現你出軌，我也會殺了你，而我會享受其中。」丈夫的認真態度，令原PO極度不安，當場不知如何反應，只好裝作若無其事。原PO更指自己從未見過丈夫這一面，更從來沒有想過，這些說話會出自他口。在接下來的一整天，她一直在想自己是否做錯甚麼，他是否看到了甚麼？或者在自己的手機中，看到了甚麼短訊？她不知道。於是各網友求助，到底應該怎麼辦。

不少網友都認為，原PO的丈夫十分危險，因為事先已經牽涉到生命安全，有網友指這只是原PO的片面之詞，也許原PO真的做了甚麼事，令丈夫說出這樣的重話。亦有網友提議可以在一個比較輕鬆的環境下，「可以問你一個問題嗎？今早你令我很困擾，也不像平日的你，可以告訴我，是甚麼原因令你問出那句話嗎？」原PO至今沒有回覆。

延伸閱讀：

情侶結婚前遇疫情被迫Long D　寂寞港男出軌上海女：諗緊斬邊個纜

手術後痛到喊男友拒接電話　港女心淡求分手網友卻一面倒支持男友

文章授權轉載自《香港01》

出軌 結婚

延伸閱讀

超有錢「過得像低收」堅持開20年老車、用舊手機！網揭這心態

她領200元五倍券驚見這組序號 網暴動喊：留著讓它增值

新嫁娘怨夫家「支出都除以3、獨立電表自付」 網卻一面倒讚爆

這2號同周抽到國旅、農遊券很幸運？ 遊戲規則藏玄機

相關新聞

溫柔夫突真情告白「我若出軌你就殺了我」 下句話卻令妻子不寒而慄

幻想一下，在一個美好的早上，你的另一半比你更早起，你起床時他已經為你準備好早餐。他坐在你的對面，你們一邊食早餐，一邊閒聊，迎接新的一天。這個時候，一直文雅、跟你有說有笑的他，突然說：如果我出軌了，你就殺了我吧。你會如何？

影／太太怨景色單調 男子蓋「旋轉屋」讓她自己調整

波士尼亞一位自學成才的發明家蓋出一棟「旋轉屋」，讓太太可以上一刻觀賞日出，下一刻就觀察路人，試圖藉此滿足她之前提出房子窗...

贗品成真寶？家中石像竟是「埃及古文物」 他花1萬爽賺7百萬

庭院擺設竟是埃及古物？日前，英國一屋主因搬家需求，便將家外花園的兩尊人面獅身石像拿出來拍賣，沒想到拍賣行一查發現驚人事實，原來這石像是數千年前的古埃及文物...

金正恩旁的怪人是誰？一身亮藍色緊身衣引注目 韓網笑譏「人間砲彈」

北韓在11日舉辦的國防發展展覽會，展示了近五年來開發的新型武器，當天包括領導人金正恩，還有逾20名軍人一同出席，場面浩大。...

媽借手機給幼女玩慘變IG直播 脫光光沖涼被看光

很多家長都會把手機借給孩子上網或玩樂，但小心有悲劇發生！美國1名媽媽在網上分享指，有次沐浴期間把手機交給女兒玩，不料孩子竟走進浴室要求協助操作，還錯誤開啟了Instagram的直播功能，結果她一絲不掛的畫面都被好友全看光。

加拿大樂手的吉他45年前離奇失竊 靠著「臉部識別軟體」在東京尋獲

加拿大知名吉他手、作曲家巴克曼（Randolph Charles Bachman）珍藏的Gretsch電吉他45年前在多倫多一家旅館被偷。巴克曼自此買了數百把Gretsch吉他，卻始終找不到那把1957年出品的失竊吉他。但今年粉絲竟在日本東京找到這把吉他的下落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。