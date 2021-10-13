金正恩旁的怪人是誰？一身亮藍色緊身衣引注目 韓網笑譏「人間砲彈」

北韓11日舉辦國防發展展覽會，展示了近五年來開發的新型武器，當天包括領導人金正恩，還有逾20名軍人一同出席，場面浩大。不過，就在隔天媒體釋出當日的照片後，一名穿著亮藍色緊身衣的男子卻搶走了大家的目光，其真正的身分為何也意外引起大家臆測。

韓媒報導，《美聯社》12日公開北韓國防發展展覽會上的一張照片，一名身穿亮藍色緊身衣、頭上戴著一頂紅藍相間尖帽的男子，站在金正恩及一群表情嚴肅、穿著土色軍裝的軍人中，吸引了南韓網友們的注意，引起熱烈討論。

不僅如此，網友們紛紛在社群媒體上以「人間砲彈」、「超級英雄」、「火箭人」、「北韓隊長」等戲稱該男子，更有人形容他活像在婚禮上搶盡新娘風頭的「機車賓客」。

然而，那位男子真正的身分究竟為何？北韓官方並未出面說明，媒體僅呈現了當天空軍編隊飛行秀的畫面。對此，明德大學蒙特雷國際研究學院（MIIS）學者路易斯（Jeffrey Lewis）則在推特猜測，該男子應該是當天操作跳傘的人。