快訊

下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金正恩旁的怪人是誰？一身亮藍色緊身衣引注目 韓網笑譏「人間砲彈」

聯合新聞網 / 綜合報導
北韓11日舉辦國防發展展覽會，照片中一名穿著亮藍色緊身衣的男子，吸引了大家的目光。 法新社
北韓11日舉辦國防發展展覽會，照片中一名穿著亮藍色緊身衣的男子，吸引了大家的目光。 法新社

北韓11日舉辦國防發展展覽會，展示了近五年來開發的新型武器，當天包括領導人金正恩，還有逾20名軍人一同出席，場面浩大。不過，就在隔天媒體釋出當日的照片後，一名穿著亮藍色緊身衣的男子卻搶走了大家的目光，其真正的身分為何也意外引起大家臆測。

韓媒報導，《美聯社》12日公開北韓國防發展展覽會上的一張照片，一名身穿亮藍色緊身衣、頭上戴著一頂紅藍相間尖帽的男子，站在金正恩及一群表情嚴肅、穿著土色軍裝的軍人中，吸引了南韓網友們的注意，引起熱烈討論。

不僅如此，網友們紛紛在社群媒體上以「人間砲彈」、「超級英雄」、「火箭人」、「北韓隊長」等戲稱該男子，更有人形容他活像在婚禮上搶盡新娘風頭的「機車賓客」。

然而，那位男子真正的身分究竟為何？北韓官方並未出面說明，媒體僅呈現了當天空軍編隊飛行秀的畫面。對此，明德大學蒙特雷國際研究學院（MIIS）學者路易斯（Jeffrey Lewis）則在推特猜測，該男子應該是當天操作跳傘的人。

北韓 金正恩 軍人 南韓

相關新聞

金正恩旁的怪人是誰？一身亮藍色緊身衣引注目 韓網笑譏「人間砲彈」

北韓在11日舉辦的國防發展展覽會，展示了近五年來開發的新型武器，當天包括領導人金正恩，還有逾20名軍人一同出席，場面浩大。...

媽借手機給幼女玩慘變IG直播 脫光光沖涼被看光

很多家長都會把手機借給孩子上網或玩樂，但小心有悲劇發生！美國1名媽媽在網上分享指，有次沐浴期間把手機交給女兒玩，不料孩子竟走進浴室要求協助操作，還錯誤開啟了Instagram的直播功能，結果她一絲不掛的畫面都被好友全看光。

加拿大樂手的吉他45年前離奇失竊 靠著「臉部識別軟體」在東京尋獲

加拿大知名吉他手、作曲家巴克曼（Randolph Charles Bachman）珍藏的Gretsch電吉他45年前在多倫多一家旅館被偷。巴克曼自此買了數百把Gretsch吉他，卻始終找不到那把1957年出品的失竊吉他。但今年粉絲竟在日本東京找到這把吉他的下落。

影／「跳舞大盜」邊磨蹭邊洗劫 連警察都認證：高難度技能！

英國24歲男性巴霍-賈布爾日前在大街上使出「唱歌跳舞」招式，從路人身上偷走名貴物品。

日本男啃老將亡父變「木乃伊」？ 疑貪領退休金藏屍家中

曾入圍奧斯卡的日本電影《小偷家族》講述年紀老邁的父母親被兒女出賣，死後還被當做搖錢樹的社會問題。最近，北海道發生同類慘劇，一名93歲老翁在家中不幸過身...

命根子和一顆蛋蛋遭切除！ 當事人親述酒駕的慘痛代價

命根子，外加一顆蛋蛋，統統被切除，這就是酒駕的代價！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。