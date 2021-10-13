媽借手機給幼女玩慘變IG直播 脫光光沖涼被看光

很多家長都會把手機借給孩子上網或玩樂，但小心有悲劇發生！美國1名媽媽在網上分享指，有次沐浴期間把手機交給女兒玩，不料孩子竟走進浴室要求協助操作，還錯誤開啟了Instagram的直播功能，結果她一絲不掛的畫面都被好友全看光。

美國媽媽布莉安娜（Brianna）早前在TikTok分享這段令她哭笑不得的趣事，指某日沐浴前，慣常把手機交給年幼女兒玩學前益智遊戲，其後便走進浴室。突然女兒敲門要求處理一些操作事宜，但她接過手機時，畫面已跳出遊戲程式，反而是Instagram正在進行直播，鏡頭正對着裸體的她。布莉安娜補充指，發現情況後嚇得急急關掉直播及刪除，故來不及留意有多少人觀看。

她講述事件的影片目前超過37萬次觀看，引起一眾媽媽共鳴，直言是最糟糕但又極有可能發生的惡夢，「媽媽們最害怕的一件事」、「很瘋狂，不知有沒有人能超越你所遇到的」。亦有網友分享讓子女使用電子工具的另類慘況，例如兒子在亞馬遜網站買了價值過萬元的相機，或一次過點了超過百份麥當勞等。

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文章授權轉載自《香港01》