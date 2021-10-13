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加拿大樂手的吉他45年前離奇失竊 靠著「臉部識別軟體」在東京尋獲

聯合新聞網 / 綜合報導
知名樂手(左)失竊45年的吉他在東京尋獲。圖／取自cbc
知名樂手(左)失竊45年的吉他在東京尋獲。圖／取自cbc

加拿大知名吉他手、作曲家巴克曼（Randolph Charles Bachman）珍藏的Gretsch電吉他45年前在多倫多一家旅館被偷，巴克曼自此買了數百把Gretsch吉他，卻始終找不到那把1957年出品的失竊吉他。但今年粉絲竟靠著「臉部識別軟體」在日本東京找到這把吉他的下落。

這名粉絲在2019年聖誕節日本流行音樂家Takeshi彈吉他的影片中發現這把吉他，並用「臉部識別軟體」確認外型就是巴克曼苦尋不得的那把失竊吉他，巴克曼表示：「我一看到它，就知道（是我的吉他）。」

巴克曼輾轉聯繫到不會講英文的Takeshi，並請兒子的日本伴侶充當翻譯。Takeshi提到自己在東京一家音樂商店試彈這把吉他時，就覺得命中註定要擁有這把吉他，立刻衝動買下。

Takeshi說：「很榮幸且自豪最終能歸還吉他給近半世紀一直在尋找吉他的搖滾明星巴克曼，對於我們2人生命中發生的奇蹟心存感謝。」巴克曼則買下另一把型號接近的吉他，打算等能安全出國時，親自飛到日本跟Takeshi交換吉他。

巴克曼憶起失竊時，他正在旅館創作新專輯歌曲。他將吉他放在旅館浴室的馬桶旁，還用鏈條穿過吉他箱子的把手繞馬桶2圈、放了2把鎖，想著「要偷吉他就必須把馬桶從浴室地板上挖起來」。但他只不過離開房間5分鐘去旅館櫃檯付錢，吉他就不翼而飛。

巴克曼指出吉他不見的經歷：「太可怕了，我哭了一整夜……我非常喜歡這把吉他。」皇家加拿大騎警及北美各地古董樂器經銷商經過數十年搜索仍一無所獲。沒想到最終在日本尋獲。

巴克曼自認看到吉他的那刻一定會激動不已：「我很確定到時候一定會眼淚潰堤。」

日本 加拿大 東京 多倫多 竊盜

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