日本男啃老將亡父變「木乃伊」？ 疑貪領退休金藏屍家中

曾入圍奧斯卡的日本電影《小偷家族》講述年紀老邁的父母親被兒女出賣，死後還被當做搖錢樹的社會問題。最近，北海道發生同類慘劇，一名93歲老翁在家中不幸過身，無業遊民的兒子卻不理其遺體，致屍體發臭變成木乃伊狀態，直到2個月後社工發現聯繫不上老人才揭發事件。無業漢被捕後承認罪行，並引起網民熱烈討論行兇動機，到底為什麼他要將父親藏屍家中呢？

今年10月4日，北海道芽室町發生了一單屍體遺棄案，當地警方拘捕64歲疑犯成澤和也，他自稱是無業遊民，與93歲父親同居。所謂「屍體遺棄」，其實是指發現屍體後沒有通知政府及相關機構，並不把死者安葬，而是選擇棄置在某個地方。成澤和也承認於2個月前發現父親在家中不幸離世，但他選擇隱瞞事實，繼續將父親的屍體放在家裡，導致死者出現遺體完整自然風乾的「木乃伊化」現象。

直至今年9月底，負責確認長者安全的社工發現成澤父親行蹤變得奇怪，經常找藉口延遲與社工見面對談的日子，後來揭發原來一直是他的無業漢兒子假裝父親身分，最後因異常行為露出馬腳而被警方拘捕。無業漢被捕後承認遺棄父親屍體，引起網民熱烈討論其行兇動機，到底為什麼他要將父親藏屍家中呢？

雖然成澤和也仍然未招出行兇動機，但已經有網民猜測案件可能是電影《小偷家族》的真實版，不外乎只有兩個原因：瞄準老人的退休金，或者是負擔不起下葬的費用。而作為無業遊民的犯人，亦有很大可能透過隱瞞老年父親的死亡，冒認其身分領取養老金過活。誰也沒想到，社會發達的年代居然還會有這些悲劇發生，真的讓人不寒而慄。

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文章授權轉載自《香港01》