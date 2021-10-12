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少女人間蒸發2年成難解懸案 Google地圖揭「最後身影」驚動警方

聯合新聞網 / 綜合報導
英國19歲少女莉亞2年前失蹤，近日有網友在Google地圖上發現疑似她的身影。圖翻攝自鏡報、Google map
英國19歲少女莉亞2年前失蹤，近日有網友在Google地圖上發現疑似她的身影。圖翻攝自鏡報、Google map

英國一名19歲少女莉亞（Leah Croucher）2019年在上班途中失蹤，儘管警方針對附近地點搜索，也一無所獲。日前有名網友看到這則報導，便扮演「柯南」上網搜尋，沒想到在Google map看到莉亞的最後身影！

根據外媒報導，莉亞於2019年2月15日步行上班時離奇消失，警方接獲報案後，大規模搜索附近房子與地點，仍沒有進一步消息，日前一名網友聽聞這則新聞後，上網搜尋莉亞失蹤周邊地區，沒想到在Google map上的一處穀倉，發現一位神秘女子的身影。

網友在莉亞失蹤地點附近搜尋，發現一名女子似乎躲在穀倉內。圖翻攝自Google map
網友在莉亞失蹤地點附近搜尋，發現一名女子似乎躲在穀倉內。圖翻攝自Google map

該名網友將這幕街景圖放大，發現該名女子似乎躲在穀倉內，眼神相當憂鬱，且五官神似莉亞，而右下角時間紀錄顯示為2019年3月，正是莉亞失蹤後的一個月！另外，這區域是當初警方的重點搜索區域，種種巧合讓網友不免懷疑女子可能是莉亞。

當地民眾向媒體透露，失蹤案發生時，這處穀倉正在出售，許多人也有看到警方在附近搜索，謠言滿天飛，許多人也想不透為何穀倉會和莉亞失蹤案有關。

後來警方接到網友報案發現疑似莉亞身影，並證實這起失蹤案將重啟調查，呼籲民眾提供更多線索幫助調查。

失蹤 英國

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