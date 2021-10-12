聽新聞
test
0:00 / 0:00
少女人間蒸發2年成難解懸案 Google地圖揭「最後身影」驚動警方
英國一名19歲少女莉亞（Leah Croucher）2019年在上班途中失蹤，儘管警方針對附近地點搜索，也一無所獲。日前有名網友看到這則報導，便扮演「柯南」上網搜尋，沒想到在Google map看到莉亞的最後身影！
根據外媒報導，莉亞於2019年2月15日步行上班時離奇消失，警方接獲報案後，大規模搜索附近房子與地點，仍沒有進一步消息，日前一名網友聽聞這則新聞後，上網搜尋莉亞失蹤周邊地區，沒想到在Google map上的一處穀倉，發現一位神秘女子的身影。
該名網友將這幕街景圖放大，發現該名女子似乎躲在穀倉內，眼神相當憂鬱，且五官神似莉亞，而右下角時間紀錄顯示為2019年3月，正是莉亞失蹤後的一個月！另外，這區域是當初警方的重點搜索區域，種種巧合讓網友不免懷疑女子可能是莉亞。
當地民眾向媒體透露，失蹤案發生時，這處穀倉正在出售，許多人也有看到警方在附近搜索，謠言滿天飛，許多人也想不透為何穀倉會和莉亞失蹤案有關。
後來警方接到網友報案發現疑似莉亞身影，並證實這起失蹤案將重啟調查，呼籲民眾提供更多線索幫助調查。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言