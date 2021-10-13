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影／「跳舞大盜」邊磨蹭邊洗劫 連警察都認證：高難度技能！

聯合新聞網 / 綜合報導
小偷搭訕一對夫妻，表演一段舞蹈後用腿磨蹭這對夫妻試圖分散他們的注意力。圖／取自west-midlands.police
小偷搭訕一對夫妻，表演一段舞蹈後用腿磨蹭這對夫妻試圖分散他們的注意力。圖／取自west-midlands.police

英國24歲男性巴霍-賈布爾（Abdelhadi Bahou-Jabour）7月10日在大街上使出「唱歌跳舞」招式，從路人身上偷走名貴物品，警方於7月30日逮捕了巴霍-賈布爾。他九月在刑事法庭上坦承自己犯下2起搶劫案和1次搶劫未遂案，10月6日被判入獄2年3個月。

巴霍-賈布爾當時走近一對夫妻並和他們交談，接著他表演一段舞蹈，還用腿磨蹭這對夫妻，分散他們的注意力並趁機從女人手腕上取下手錶，當他要以同樣手法竊取男人手錶時，手錶被男人襯衫袖口勾住。

巴霍-賈布爾得手後就朝附近教堂慢跑離開現場，並用「唱歌」伎倆靠近另一名女性，試圖竊取她的財物。這名女性察覺巴霍-賈布爾的意圖試著抵抗他，但巴霍-賈布爾仍扭住她的胳膊，並偷走價值4700英鎊（約合新台幣18萬元）的珠寶

警方埃文斯（Mat Evans）表示一般小偷會讓受害者在遭竊過程中全然感受不到異狀，但巴霍-賈布爾使用的技巧則反其道而行，會和受害者肢體接觸，從而分散受害者注意力好讓他能趁隙下手。

埃文斯指出這種技能「需要長時間訓練和練習，竊取成功機率高。」他從前看過類似的技巧，但巴霍-賈布爾的特殊舞蹈動作是他見過最奇怪的招式。

埃文斯建議大眾：「晚上外出時要保持警惕，因為職業扒手和白天一樣活躍。要意識到扒手行竊的跡象，並遠離他們、向人們發出警告。」

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