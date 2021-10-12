快訊

好消息！屏東挖眼案被害人本周出院 視力初步保住了

圓規颱風沒來、東半部卻風雨驚人 氣象局解釋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上關最久的在世受刑人是他 入獄超過71年刑期仍沒結束

聯合新聞網 / 綜合報導
美國94歲男性服刑已超過71年。圖／取自facebook
美國94歲男性服刑已超過71年。圖／取自facebook

美國94歲男性史密斯（Francis Clifford Smith）自1950年6月7日入獄，服刑已超過71年，為目前在世刑期最長的受刑人

史密斯1949年7月打劫遊艇俱樂部時殺害了1名夜班警衛，當時被判處死刑。但在他即將被處決的前幾個小時，刑期被改為終身監禁，他在1950、1960年代2度上訴要求重新審判但都未果。史密斯在奧斯本懲教所服刑了近70年，去年被轉到老人療養院。

史密斯9日滿94歲。雖然他年事已高仍須持續服刑直到死亡為止。

自由作家佛雷（Zachary Frey）多年研究史密斯等刑期長囚犯的案例，他表示：「我不知道什麼是適當的懲罰。很多證據顯示史密斯並沒有射殺警衛，但他服刑數十年。」

赦免和假釋委員會的執行董事斯帕拉克（Richard Sparaco）指出：「像史密斯這般（長期生活在收容機構）已缺乏自理能力了。他完全不知道外頭真實世界的樣貌。」

假釋 受刑人 美國 死刑

延伸閱讀

日本澳洲加強結盟 擬規定澳軍在日犯罪不適用死刑

上回勒死按摩女判11年 這回殺女129刀逃過死刑

美國史上蹲冤獄最長男子獲國賠5.5億 和獄警好友合開美髮學院

英斥資2億英鎊建「超級監獄」無欄窗美景房 網怒：住得比老百姓好！

相關新聞

復仇者聯盟加持？男子遇搶劫靠「這款手機殼」擋子彈

一名巴西男子近日遭遇一場武裝搶劫，過程中更糟子彈擊中，沒想到他使用的「綠巨人浩克手機殼」竟然為他擋下子彈，不可思議的過程...

史上關最久的在世受刑人是他 入獄超過71年刑期仍沒結束

美國94歲男性史密斯自1950年6月7日入獄，服刑已超過71年，為目前在世刑期最長的受刑人。

野外軍人肉體車輪戰？「軍中禁戀」的權力慾望

時隔二十載的2019年，BBC票選百大女導演電影榜單中，名列第四的《軍中禁戀》儼然已是影史名作。克萊兒德尼以童年其隨父親久居非洲各地經歷，深刻描繪主角身處異地的慾望與陰影，與長官曖昧、對年輕的下屬妒忌，猶如酷兒情愫，卻也更直指在殖民思維的遺毒與陽剛文化籠罩下，訴盡男性儘管被囚禁在軍服之中，慾望卻早如汗珠在身體翻滾流動。

披頭四半世紀前分手之謎 保羅麥卡尼怪罪約翰藍儂

披頭四1970年解散，成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）最近接受訪問時透露，若已故成員約翰藍儂（John L...

背上流膿冒怪痘！她曝傷口「爬出活蟲」 獵奇經歷嚇壞眾人

幾乎每個人都有過「長痘痘」的經驗，大多情況下，不需特地治療也會逐漸消腫恢復。然而，美國一名女子的背部長了一顆痘痘，不但沒有隨時間消去，反而愈長愈大，甚至伴隨強烈痛楚、流出膿液，最後竟從傷口中爬出了一隻活蟲，恐怖經驗曝光後，嚇壞許多網友。

丈夫就是不清魚缸！妻狠油炸「名貴紅龍」 他傻見寵物躺盤中

夫妻生活在同一個屋簷下，家事的分工很重要。在印尼，一位丈夫就因為多次答應清理魚缸卻始終沒有動作，讓妻子終於氣炸，心一狠將丈夫疼愛的寵物魚「紅龍」料理一番，並將影片上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。