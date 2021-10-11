披頭四半世紀前分手之謎 保羅麥卡尼怪罪約翰藍儂

披頭四1970年解散，成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）最近接受訪問時透露，若已故成員約翰藍儂（John Lennon）當年沒有退出，這一傳奇英國樂團將繼續搖滾下去。

路透社今天報導，多年來，披頭四（The Beatles）解散的導火線眾說紛紜，從藝術風格差異、法律爭議，到約翰藍儂與小野洋子（Yoko Ono）的婚姻，都是外界臆測的原因。

79歲的保羅麥卡尼在即將播出的英國廣播公司第4台（BBC Radio 4）「這般文化生活」（This CulturalLife，暫譯）新集數，討論他稱之為人生最艱難的時期，而完整訪談將於23日播出。

保羅麥卡尼說：「我沒有煽動分裂。是我們的強尼（約翰藍儂）。這是我的樂團，我的工作，我的生活，所以我希望它繼續下去。」

保羅麥卡尼50多年前宣布退團，此舉被認為拆散了披頭四，他告訴訪問者：「哦不，不，不，約翰有一天走進房間說，『我要離開披頭四』，他接著說，『挺刺激的，有點像是離婚』。然後我們被留下收拾殘局。」

保羅麥卡尼說，若約翰藍儂當初沒有離開，披頭四會繼續演唱，「我認為，我們正做出一些很不錯的專輯，『艾比路』（Abbey Road）、『順其自然』（LetIt Be），挺不錯的。」

保羅麥卡尼聲稱，約翰藍儂表達退出之意後，當時的新經紀人艾倫克雷恩（Allen Klein）建議其餘成員，在他收尾未完成工作之際，對外保密樂團即將解散的消息。

保羅麥卡尼說：「所以有幾個月我們不得不假裝。（這樣做）很奇怪，因為我們都知道這是披頭四的終點，卻不能就這麼離開。」