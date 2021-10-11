快訊

中興、中山大學併私立醫大都喊卡 主要原因是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

披頭四半世紀前分手之謎 保羅麥卡尼怪罪約翰藍儂

中央社 / 倫敦11日綜合外電報導
披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）。 路透社
披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）。 路透社

披頭四1970年解散，成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）最近接受訪問時透露，若已故成員約翰藍儂（John Lennon）當年沒有退出，這一傳奇英國樂團將繼續搖滾下去。

路透社今天報導，多年來，披頭四（The Beatles）解散的導火線眾說紛紜，從藝術風格差異、法律爭議，到約翰藍儂與小野洋子（Yoko Ono）的婚姻，都是外界臆測的原因。

79歲的保羅麥卡尼在即將播出的英國廣播公司第4台（BBC Radio 4）「這般文化生活」（This CulturalLife，暫譯）新集數，討論他稱之為人生最艱難的時期，而完整訪談將於23日播出。

保羅麥卡尼說：「我沒有煽動分裂。是我們的強尼（約翰藍儂）。這是我的樂團，我的工作，我的生活，所以我希望它繼續下去。」

保羅麥卡尼50多年前宣布退團，此舉被認為拆散了披頭四，他告訴訪問者：「哦不，不，不，約翰有一天走進房間說，『我要離開披頭四』，他接著說，『挺刺激的，有點像是離婚』。然後我們被留下收拾殘局。」

保羅麥卡尼說，若約翰藍儂當初沒有離開，披頭四會繼續演唱，「我認為，我們正做出一些很不錯的專輯，『艾比路』（Abbey Road）、『順其自然』（LetIt Be），挺不錯的。」

保羅麥卡尼聲稱，約翰藍儂表達退出之意後，當時的新經紀人艾倫克雷恩（Allen Klein）建議其餘成員，在他收尾未完成工作之際，對外保密樂團即將解散的消息。

保羅麥卡尼說：「所以有幾個月我們不得不假裝。（這樣做）很奇怪，因為我們都知道這是披頭四的終點，卻不能就這麼離開。」

傳奇英國樂團「披頭四」於1970年解散。 美聯社
傳奇英國樂團「披頭四」於1970年解散。 美聯社

樂團 英國

延伸閱讀

揹黑鍋不忍了？保羅麥卡尼稱約翰藍儂讓「披頭四」解散

約翰藍儂51年前受訪錄音帶拍賣 內含未問世歌曲

恰到好處的黏滑

女星39歲癌逝 母親心碎發訊感謝粉絲在她生前支持鼓勵

相關新聞

披頭四半世紀前分手之謎 保羅麥卡尼怪罪約翰藍儂

披頭四1970年解散，成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）最近接受訪問時透露，若已故成員約翰藍儂（John L...

背上流膿冒怪痘！她曝傷口「爬出活蟲」 獵奇經歷嚇壞眾人

幾乎每個人都有過「長痘痘」的經驗，大多情況下，不需特地治療也會逐漸消腫恢復。然而，美國一名女子的背部長了一顆痘痘，不但沒有隨時間消去，反而愈長愈大，甚至伴隨強烈痛楚、流出膿液，最後竟從傷口中爬出了一隻活蟲，恐怖經驗曝光後，嚇壞許多網友。

丈夫就是不清魚缸！妻狠油炸「名貴紅龍」 他傻見寵物躺盤中

夫妻生活在同一個屋簷下，家事的分工很重要。在印尼，一位丈夫就因為多次答應清理魚缸卻始終沒有動作，讓妻子終於氣炸，心一狠將丈夫疼愛的寵物魚「紅龍」料理一番，並將影片上...

女將陽性驗孕棒藏冰淇淋向伴侶報喜 網批噁心：上面有你的尿耶！

國外一名女性麗莎（Lisa）日前將陽性驗孕棒藏在麥當勞冰淇淋裡向伴侶喬許（Josh）報喜。部分網友覺得麗莎的創意有點噁心，表示：「上面有你的尿耶！」

房子燒到「臭火焦」還有人要？買家砸千萬入手 專家這樣看

買房可說是許多人的人生目標之一，但被火燒過的房子你敢買嗎？美國一棟房子於今年8月遇到祝融之災，房價也跟著應聲跌落，近期該房屋刊出出售消息，沒想到立刻吸引金主投資...

潛逃23年的詐騙犯看球賽被認出？法警證實「錯了」：長超像

美國法警局（The U.S. Marshals Service）日前發布MLB洛杉磯道奇隊2016年8月一場比賽的影片截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。