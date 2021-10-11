背上流膿冒怪痘！她曝傷口「爬出活蟲」 獵奇經歷嚇壞眾人

幾乎每個人都有過「長痘痘」的經驗，大多情況下，不需特地治療也會逐漸消腫恢復。然而，美國一名女子的背部長了一顆痘痘，不但沒有隨時間消去，反而愈長愈大，甚至伴隨強烈痛楚、流出膿液，最後竟從傷口中爬出了一隻活蟲，恐怖經驗曝光後，嚇壞許多網友。

美國一名女網友透過社群媒體TikTok發布影片，分享這段獵奇經歷。她表示，自己有天突然感覺背部被刺傷，當下有種奇怪的灼熱感，不久後，她發現背上長了一顆痘痘，但格外紅腫發癢，便前往就醫看診。醫師當時認為她可能是被「棕色遁蛛（Brown recluse spider）」咬傷，開了一些抗生素讓她服用。

不過，該網友指出，她回家後背上的痘痘並未好轉，而且傷口還愈來愈痛，甚至出現流膿的狀況，晚上睡覺時，滲出的膿液到處沾黏在床單上。這樣的情況一直持續到某天，她的老公幫她換衣服時，突然驚見傷口似乎「有東西在動」，最後竟看見一隻蛆蟲，緩緩從裡面爬出來。

該網友嚇得直呼「大家可以想像一下，我在經歷8個星期的痛苦後，突然看到有隻活蟲從傷口爬出來，該有多震驚」；隨後她也補充，再次就醫後，醫生判斷她應是被膚蠅（又稱馬蠅，Botfly）咬傷後，蟲卵意外因人體的體溫而被成功孵化，才導致有幼蟲潛進體內，造成背部傷口。

噁心經歷曝光後，嚇壞眾多網友，許多人紛紛留言「解鎖新恐懼」、「妳的經歷真的嚇到我了」、「太扯了，希望妳現在已經好多了」、「嚇到我下巴掉下來了」、「看完有點焦慮」、「天啊，這完全是場惡夢」；有人則分享類似經驗，直呼「這真的很可怕，有次我被蟲咬了手臂，還得進行手術治療」、「小時候我是被棕色遁蛛咬到，差點失去了腿」。