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丈夫就是不清魚缸！妻狠油炸「名貴紅龍」 他傻見寵物躺盤中
夫妻生活在同一個屋簷下，家事的分工很重要。在印尼，一位丈夫就因為多次答應清理魚缸卻始終沒有動作，讓妻子終於氣炸，心一狠將丈夫疼愛的寵物魚「紅龍」料理一番，並將影片上傳至社群媒體，短短兩天便吸引了超過600多萬人觀看。
根據《每日星報》報導，印尼一名妻子米亞（Mia Kurniawan）過去幾周不斷要求丈夫清理魚缸，儘管他多次答應，最後總沒有付諸行動。某天妻子心累了，心一狠決定料理魚缸中那條超級貴的紅龍，她先是細心處理魚鱗、調味，接著放入油鍋中油炸，並將過程記錄下來上傳至抖音（TikTok）。
沒想到該影片竟獲廣大迴響，截至目前已超過600萬人次觀看。米亞稱之所以會使出「油炸紅龍」的終極手段，一方面是因為紅龍已經生病了，另一方面也是老公多次答應她要清理魚缸，卻都不遵守承諾，更表示「所以魚最後生病了，我想油炸紅龍將十分美味」。
當地媒體報導，米亞的老公一開始對於自己心愛的寵物魚遭油炸的命運感到沮喪，但最後他決定將這一切視為有趣的回憶，夫妻倆的生活也因此變得更和樂了。
@miakurniawan01 goreng arwana😁#fyp ♬ Singkong & Keju Cover - akhmal.dniel
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