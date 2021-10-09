房子燒到「臭火焦」還有人要？買家砸千萬入手 專家這樣看

買房可說是許多人的人生目標之一，但被火燒過的房子你敢買嗎？美國一棟房子於今年8月遇到祝融之災，房價也跟著應聲跌落，近期該房屋刊出出售消息，沒想到立刻吸引金主投資，更以39.3萬美金（約新台幣1119萬元）的價格售出，目前已進入簽約程序，反應美國房市當前的熱潮。

根據外媒報導，該房屋就落在美國麻薩諸塞州的梅爾羅斯市（Melrose），總面積約52坪，屋內共有3間臥房。然而，該房屋卻於今年8月遇上惡火，消防員為撲滅火勢，破壞了內部格局，部分牆面及天花板也被敲開，屋子表面更留下無法抹滅的「臭火焦」（台語：燒焦）痕跡，單看外觀相當驚悚。

當地的獨棟住宅售價約落在53.5萬到55.2萬美金附近（約新台幣1501萬到1549萬元），但由於該房屋曾遇祝融之災，房價也跟著下跌，屋主隨即公開求售，沒想到立刻吸引各路買家，最終敲定以39.3萬美金價格成交，目前買賣雙方已進入簽約環節。

當地房仲業者也表示，該房屋其實需要徹底翻修，或者直接拆除重建。但近來美國部分地區房屋交易市場頗熱，許多人買不起高價的房屋，便會轉向投資這類「瑕疵房」。