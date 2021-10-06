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瞄到男友上網買女裝...她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名女子發現男友上網買女裝，以為是送給自己的禮物，一查之下，發現了讓她超絕望的真相。圖翻攝自抖音
國外一名女子發現男友上網買女裝，以為是送給自己的禮物，一查之下，發現了讓她超絕望的真相。圖翻攝自抖音

好心酸！日前國外一名女網友看到男友上網購買女裝，以為自己會收到「驚喜禮物」，奇怪的是，等了好長時間都沒收到包裹，因此去問買家包裹收件者是誰？沒想到答案卻讓她崩潰了。

根據英國《每日鏡報》報導，一名女子幾個月前「碰巧」看到男友的電子郵件，內容顯示男方買了一套女裝，她以為男友要給驚喜，因此相當期待，可是等了好久卻遲遲沒收到包裹，讓她起了疑心。

後來女子私訊賣家，「我一直沒收到衣服，男友一直表現地很奇怪」，知道衣服是否送錯地址，但賣家要保護隱私，只透露「收件人是一名叫瓦萊里的女子」，女子得知後相當震驚，因為瓦萊里正是自己的閨蜜，她沮喪地說「天哪！那是我最好的朋友。」

事後這段經歷被人分享到TikTok，許多網友相當同情她大罵渣男，也有人幫女子男友辯護，「也許寄給女友閨蜜，也是想合作給驚喜呀？」，但有人認為事情沒那麼簡單，質疑女子刻意去看男友郵件，肯定已經發現可疑的情況了！

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