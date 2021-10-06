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2歲童走廊玩欄杆 「上半身失去平衝」從8樓飛墜慘死

香港01 / 李納德
男童上半身伸出欄杆外，馬上失去平衝由8樓飛墜。 圖／News18、Twitter影片截圖
男童上半身伸出欄杆外，馬上失去平衝由8樓飛墜。 圖／News18、Twitter影片截圖

家長一定要看顧小孩！印度日前發生1宗令人心痛的慘劇，當地1名2歲男童獨自走出公寓8樓單位，走到欄杆上玩樂，並探頭出去看樓下景色，未料他整個身體伸了出去失平衡飛墜下去。警方指男童最終跌落1樓天花板，家人馬上將他送院，他入院時已告死亡。警方判斷事件屬意外死亡，但仍在調查。據悉男童家人當時在屋內，但忙於工作未理會男童離家玩樂。

事發於印度古吉拉特邦蘇拉特市（Surat），上周四（9月30日），當地一棟叫「Laxmi Residency」的公寓發生恐怖意外，2歲男童Mihir Dave墜樓慘死。

監視器畫面所見，當時身穿藍衣上衣、白色長褲的男孩自己在走廊玩耍，父母並不在場，他爬上圍欄像玩單槓一樣拉起上身，爬上矮牆上時朝樓下看，爬上又爬落。然而，他嘗試從2根欄杆中間探頭往外看，不停對住樓下揮手像在打招呼，當他上半身成功穿過欄杆，身體馬上失平衝，向前插墜樓。

男童墜樓後被居民發現，多人圍觀，馬上通知他的家人，惟家屬緊急將他送院後，醫生證實他已死亡。

監視器畫面在印媒及當地社交媒體瘋傳，當地警方指，男童失重心後從8樓飛墜1樓的天花板，掉落約70呎（約21.3米）。家人作供指，男童當天下午2時15分左右自己走出單位外，他們因忙於工作未有理會。警方認為男進死於意外，但仍會調查事件。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

監視器 印度

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