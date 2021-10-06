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自稱60公斤站上體重機變75 「第一牛郎」羅蘭：15公斤是自信

聯合新聞網 / 綜合報導
羅蘭自稱體重60公斤。 圖擷自Youtube影片
羅蘭自稱體重60公斤。 圖擷自Youtube影片

現年29歲、有「日本第一牛郎」之稱的羅蘭（Roland），以其花美外型、爆棚自信和金句連發擄獲不少海內外粉絲。近日他因在個人Youtube頻道中首次公開體重而再次受到關注，眾多網友都大呼被他鼓舞到了。

羅蘭9月在Youtube頻道公開了一部影片，內容是他在一棟別墅中受訪的73個問題。其中一道題目是問到他的體重，他原本對著鏡頭說自己約60公斤，採訪者請他實際站上體重機測量，結果卻是出乎意料的「74.9公斤」。

聽到採訪者笑著說「根本不是（60公斤）嘛」之後，只見羅蘭不疾不徐、維持一貫的優雅態度，沉穩的回應對方：「體重60公斤，自信有15公斤。」一句話就讓眾人為之折服，而這段對話也引起網友熱烈討論，近日被瘋狂轉載。

羅蘭站上體重機，卻顯示74.9公斤。 圖擷自Youtube影片
羅蘭站上體重機，卻顯示74.9公斤。 圖擷自Youtube影片

羅蘭表示，多出的15公斤不是體重，是自信。 圖擷自Youtube影片
羅蘭表示，多出的15公斤不是體重，是自信。 圖擷自Youtube影片

許多網友都讚嘆他的回答充滿智慧與幽默感，「最接近神的人得出個結論，不要隨便減重，減掉的是你的自信」、「他有鍛鍊，有肌肉，重一點正常，看來很精實」、「他的自信，他的腦轉數，全都值得學習」，也有不少人自嘲「原來我自信心爆棚」、「自信會讓人爆肥」。

除了體重之外，這個訪問中還有其他問題大大彰顯出羅蘭的自信心，包括：

Q：迪士尼樂園（ディズニーランド）有何魅力？

A：跟我名字（ローランド）很像。

Q：喜歡哪個國家？

A：波蘭（ポーランド），跟我的名字很像。

Q：喜歡哪個足球選手？

A：哈蘭德（ハーランド），跟我的名字很像。

Q：出生地八王子的景點推薦哪個？

A：羅蘭的銅像。

Q：Youtube頻道訂閱破百萬，有何感想？

A：考慮到我的人氣，似乎花了太多時間。

Q：以後想要哪裡的別墅？

A：我在地球上已經太有名了，所以會在冥王星附近吧。

Q：手機與錢包之外的必需品是？

A：自信。

Q：最重視的一句話是？

A：當然是那句，「世界上只有兩種男人，我和我以外的」。

Q：如何才能成為人生勝利組？

A：我不是勝利組，是壓倒性勝利組。

Q：每年會去新年參拜嗎？

A：我不是去參拜的一方，是大家來參拜我。

Q：為何每天戴太陽眼鏡？

A：我的未來太耀眼了。

Q：你覺得自己哪方面不足？

A：我已經尋找了29年。

另外，被問到「疫情穩定後想去的國家」時，羅蘭則回答「韓國和台灣，因為有很多收看YouTube的粉絲」。

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