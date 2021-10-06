他們收購舊ATM機 發現內藏驚喜「盒子裡有大疊鈔票」
國外幾名男性2日在社群平台分享他們拆解老舊自動提款機的經過。他們花了300美元（約合新台幣8300元）買這台機器，最後竟在密封的金屬盒子裡發現2000美元（約合新台幣56000元）直呼好幸運。
負責掌鏡的男性解釋某位朋友曾是這台自動提款機的擁有者，後來出售提款機給他們，但那位朋友沒有提款機的鑰匙便跟他們說：「裡面的東西全是你們的。」
他們使用各種工具好比鑽頭、撬棍和錘子，費了好大一番工夫才在裡面找到一大疊鈔票。
@packestt
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這系列影片吸引超過6百多萬觀看人次，其中掌鏡人意外成為衆矢之的，網友紛紛表示：「掌鏡人一直指揮朋友敲開自動提款機，很煩耶」、「掌鏡人毀了一切，還說要平分錢，不要分給他啦，只會出一張嘴」、「他為什麼都不幫忙，躲在鏡頭後面坐享其成」。
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