200公斤男初嘗禁果太興奮？一舉動女友險「升天」

美國一對情侶近日參加訪談節目，分享交往過程中的一段令人緊張又好笑的故事，當時重達440磅（約200公斤）的葛雷格（Gregg）缺乏性經驗，但女友珍妮佛（Jennifer）並不在意，但在過程中卻不慎「把女友撞昏了」。

根據《太陽報》報導，美國情侶葛雷格和珍妮佛近日接受《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to The ER）節目訪問，他們分享進一步交往與第一次親密接觸的過程。

葛雷格透露當時體重高達440磅，再加上過去沒有任何經驗，第一次的到來令他格外緊張，但珍妮佛對此卻毫不在意。兩人終於發展魚水之歡，但沒想到葛雷格卻一不小心太用力了，害得珍妮佛「一頭撞破水泥牆」。

「她的臉穿過水泥牆，她的眼睛沒有睜開，雙手也都沒了反應」葛雷格回憶起兩人的第一次還是相當緊張，以為自己成了「性愛殺手」。葛雷格趕緊將她送往醫院，所幸照過X光及經過醫生診斷後，珍妮佛並無大礙，她還開玩笑地說，「醫生說我的腦袋沒有損傷，但大腦有問題的應該是他（葛雷格）吧！」

幸好這場「性愛危機」並未讓兩人的感情出現裂痕，葛雷格與珍妮佛的感情愈加深厚，不只一起上節目分享當年往事，葛雷格還成功減重了！