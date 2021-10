200公斤男初嘗禁果太興奮？一舉動女友險「升天」

美國一對情侶近日參加訪談節目,分享交往過程中的一段令人緊張又好笑的故事,當時重達440磅(約200公斤)的葛雷格(Gregg)缺乏性經驗,但女友珍妮佛(Jennifer)並不在意,但在過程中卻不慎「把女友撞昏了」。

根據《太陽報》報導,美國情侶葛雷格和珍妮佛近日接受《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to The ER)節目訪問,他們分享進一步交往與第一次親密接觸的過程。

葛雷格透露當時體重高達440磅,再加上過去沒有任何經驗,第一次的到來令他格外緊張,但珍妮佛對此卻毫不在意。兩人終於發展魚水之歡,但沒想到葛雷格卻一不小心太用力了,害得珍妮佛「一頭撞破水泥牆」。

「她的臉穿過水泥牆,她的眼睛沒有睜開,雙手也都沒了反應」葛雷格回憶起兩人的第一次還是相當緊張,以為自己成了「性愛殺手」。葛雷格趕緊將她送往醫院,所幸照過X光及經過醫生診斷後,珍妮佛並無大礙,她還開玩笑地說,「醫生說我的腦袋沒有損傷,但大腦有問題的應該是他(葛雷格)吧!」

幸好這場「性愛危機」並未讓兩人的感情出現裂痕,葛雷格與珍妮佛的感情愈加深厚,不只一起上節目分享當年往事,葛雷格還成功減重了!