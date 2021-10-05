快訊

諾貝爾物理獎揭曉 日德義3學者獲獎

沒預約到第二劑長者別慌 北市7醫院開設「AZ特別門診」

200公斤男初嘗禁果太興奮？一舉動女友險「升天」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國情侶分享交往「慘案」。示意圖／ingimage
美國情侶分享交往「慘案」。示意圖／ingimage

美國一對情侶近日參加訪談節目，分享交往過程中的一段令人緊張又好笑的故事，當時重達440磅（約200公斤）的葛雷格（Gregg）缺乏性經驗，但女友珍妮佛（Jennifer）並不在意，但在過程中卻不慎「把女友撞昏了」。

根據《太陽報》報導，美國情侶葛雷格和珍妮佛近日接受性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to The ER）節目訪問，他們分享進一步交往與第一次親密接觸的過程。

葛雷格透露當時體重高達440磅，再加上過去沒有任何經驗，第一次的到來令他格外緊張，但珍妮佛對此卻毫不在意。兩人終於發展魚水之歡，但沒想到葛雷格卻一不小心太用力了，害得珍妮佛「一頭撞破水泥牆」。

「她的臉穿過水泥牆，她的眼睛沒有睜開，雙手也都沒了反應」葛雷格回憶起兩人的第一次還是相當緊張，以為自己成了「性愛殺手」。葛雷格趕緊將她送往醫院，所幸照過X光及經過醫生診斷後，珍妮佛並無大礙，她還開玩笑地說，「醫生說我的腦袋沒有損傷，但大腦有問題的應該是他（葛雷格）吧！」

幸好這場「性愛危機」並未讓兩人的感情出現裂痕，葛雷格與珍妮佛的感情愈加深厚，不只一起上節目分享當年往事，葛雷格還成功減重了！

美國 情侶 性愛

延伸閱讀

樂透中百萬卻花不到…獎金遭親戚「收割」 友人得知真相崩潰

網美穿比基尼跳水！忘1動作下體撕裂 自嘲有了「第三個洞」

41歲事業有成「在室男」公開徵友 網看一條件秒懂：難怪找不到對象

他娶電鍋猛誇廚藝好又聽話 4天後悔婚全因「不能做菜」

相關新聞

200公斤男初嘗禁果太興奮？一舉動女友險「升天」

美國一對情侶近日參加訪談節目，分享交往過程中的一段令人緊張又好笑的故事，當時重達440磅（約200公斤）的葛雷格（Gregg）缺乏...

他娶電鍋猛誇廚藝好又聽話 4天後悔婚全因「不能做菜」

結婚真的需要一股衝動？印尼一名男子和家中的電鍋墜入愛河，認定它善於烹飪，且聽話又不會在感情中有欺騙行為，因此決定和它廝守終身。不過就在完婚後才相隔4天，男子卻又在臉書宣布閃電離婚，原因讓不少人看傻眼。

影／公廁驚見稀客 網笑：萬獸之王也想保持森林乾淨

印度生態基金會WildLense 2日在社群平台分享一段影片：畫面一開始拍到野外一處公廁，接著虛掩的門後竟出現一頭獅子，牠走出環顧四周後便緩緩步入草叢

3母女共侍1夫！網紅自爆與媽媽妹妹共享老公：我取悅他的方法

情侶間的相處方式很多，有一些方式可能會超越一般人的理解！美國抖音網紅瑪迪（Madi Brooks）在短片上分享，指自己沒有心情時就會讓丈夫與岳母發生關係，鏡頭一轉更看到丈夫從後親密地熊抱岳母。在瑪迪的開放式關係之中，與她分享丈夫的人還包括她的妹妹，換言之，瑪迪與媽媽及妹妹3人共享1男子。

41歲事業有成「在室男」公開徵友 網看一條件秒懂：難怪找不到對象

澳洲41歲單身男性皮奇尼克（Daniel Piechnick）5年前在網路上刊登廣告徵友，但他至今仍沒有找到理想伴侶。細看網站的徵友條件，或許能理解原因。

特別迷戀「火」跟前世記憶有關？ 通靈女：身上胎記可判斷

國外一名自稱有通靈體質的女性日前在社群平台分享判斷前世是否死於火災的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。