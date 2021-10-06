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見色忘友就當他死了！ 哥兒們為他辦「葬禮」

聯合新聞網 / 綜合報導
他們為見色忘友的好友辦「葬禮」。圖／取自ladbible
他們為見色忘友的好友辦「葬禮」。圖／取自ladbible

英國一群好哥兒們聚在一起，在葬禮上向好友羅素（Ellis Russell）道別。然而，羅素其實好端端的活在世上，只是最近結交新女友，遠離了朋友圈。多次聚會苦等不到羅素的好友們，便透過這有趣方式悼念逝去的友情。

羅素的好友詹金斯解釋：「以前我們每天都會碰面。但自從羅素交了女友，就只會用WhatsApp聯繫我們，其餘時間都拿來陪女友和貓，我們不能接受他見色忘友，便為這段『消失的兄弟情』舉辦葬禮，願他安息。」

這群好朋友穿上他們最好的西裝，聚在後院向羅素致敬。他們甚至還準備一幅真實尺寸大小的棺材以及羅素人像紙板。棺材上寫著埃利斯·羅素（1994-2021），當好友們圍在棺材四周時，羅素的笑臉紙板從棺材探出頭來。接著他們將羅素紙板放進棺材裡，點了幾根蠟燭後向羅素說再見。

他們為見色忘友的好友辦「葬禮」。圖／取自ladbible
他們為見色忘友的好友辦「葬禮」。圖／取自ladbible

棺材 葬禮 英國

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