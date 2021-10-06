聽新聞
test
0:00 / 0:00
見色忘友就當他死了！ 哥兒們為他辦「葬禮」
英國一群好哥兒們聚在一起，在葬禮上向好友羅素（Ellis Russell）道別。然而，羅素其實好端端的活在世上，只是最近結交新女友，遠離了朋友圈。多次聚會苦等不到羅素的好友們，便透過這有趣方式悼念逝去的友情。
羅素的好友詹金斯解釋：「以前我們每天都會碰面。但自從羅素交了女友，就只會用WhatsApp聯繫我們，其餘時間都拿來陪女友和貓，我們不能接受他見色忘友，便為這段『消失的兄弟情』舉辦葬禮，願他安息。」
這群好朋友穿上他們最好的西裝，聚在後院向羅素致敬。他們甚至還準備一幅真實尺寸大小的棺材以及羅素人像紙板。棺材上寫著埃利斯·羅素（1994-2021），當好友們圍在棺材四周時，羅素的笑臉紙板從棺材探出頭來。接著他們將羅素紙板放進棺材裡，點了幾根蠟燭後向羅素說再見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言