影／公廁驚見稀客 網笑：萬獸之王也想保持森林乾淨

情侶間的相處方式很多，有一些方式可能會超越一般人的理解！美國抖音網紅瑪迪（Madi Brooks）在短片上分享，指自己沒有心情時就會讓丈夫與岳母發生關係，鏡頭一轉更看到丈夫從後親密地熊抱岳母。在瑪迪的開放式關係之中，與她分享丈夫的人還包括她的妹妹，換言之，瑪迪與媽媽及妹妹3人共享1男子。

2021-10-05 10:40