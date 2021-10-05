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3母女共侍1夫！網紅自爆與媽媽妹妹共享老公：我取悅他的方法

香港01 / 撰文：卓柏安
瑪迪（Madi Brooks）在抖音上介紹與丈夫的相處方式，提到如果自己沒有心情時，就會讓丈夫去找岳母親熱，自己的妹妹也會與丈夫「一起玩」。（Tiktok「madibrooks567」短片截圖）
瑪迪（Madi Brooks）在抖音上介紹與丈夫的相處方式，提到如果自己沒有心情時，就會讓丈夫去找岳母親熱，自己的妹妹也會與丈夫「一起玩」。（Tiktok「madibrooks567」短片截圖）

情侶間的相處方式很多，有一些方式可能會超越一般人的理解！美國抖音網紅瑪迪（Madi Brooks）在短片上分享，指自己沒有心情時就會讓丈夫與岳母發生關係，鏡頭一轉更看到丈夫從後親密地熊抱岳母。在瑪迪的開放式關係之中，與她分享丈夫的人還包括她的妹妹，換言之，瑪迪與媽媽及妹妹3人共享1男子。

瑪迪早前在抖音上載短片，一開始就直認自己與媽媽都是「Swinger」，是處於開放式關係的人。她大讚這種關係「很棒」，因為自己沒心情發生關係的時候，丈夫就可以找岳母親熱。話說到此，瑪迪的丈夫就從岳母後方出現並熊抱她，岳母沒有抗拒之餘，兩人更親密得猶如夫妻般，瑪迪就順勢解說：「沒錯，我就是這種妻子。」短片發布後在網上瘋傳，不足1個月已經有約780萬次觀看。

@madibrooks567

Yep don’t judge #fypシ #swingtok #viral

♬ original sound - madi

瑪迪拍攝了另一條抖音短片，開始時就看到她與妹妹站在電腦螢幕前面一起上網，其間丈夫上前與瑪迪吻別出門，但之後被瑪迪截停，問他：「我的妹妹呢？」然後丈夫再與瑪迪的妹妹吻別才出門。

@madibrooks567

Don’t hate or judge #fypシ #swingtok #hotwife

♬ original sound - madi

瑪迪在其他抖音短片上亦有提及與丈夫的相處方式，「你想知道我如何令我的男人開心嗎？我讓他與我的妹妹『一起玩』」，然後瑪迪的丈夫就從後熊抱她的妹妹。瑪迪又提到，丈夫每周都會與岳母發生數次關係。

瑪迪與丈夫的相處方式引來網民熱烈討論，有部分人認為無法理解，又或者是覺得太過奇怪，但亦有人認為這是他們的人生，不需要旁人認同。

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文章授權轉載自《香港01》

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