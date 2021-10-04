10歲男童插「8.7cm長針」卡死尿道 醫用新穎穿針法取出

在尿道的針竟然能用「穿針」方式取出？伊朗1名10歲男童將長達8.7厘米的縫衣針插進尿道，嘗試小便仍無法排出，卡住3小時才求醫。由於醫生擔心做手術開刀會損害兒童的尿道，故用創新的「穿針」手法，推針尾使針頭刺穿皮膚取出，不經尿道拔出，減低對病人的傷害，並將案件放到醫學期刊《Urology Case Reports》分享，提供多一種取出尿道異物的方法。

伊朗沙希德薩杜吉大學（Shahid Sadoughi University）首席泌尿科醫生Serajoddin Vahidi在《Urology Case Reports》分享首次經皮膚取出卡尿道的縫衣針的案例，他指將異物插入尿道有多種原因，例如尋求刺激、增強勃起效果、好奇、避孕或精神問題等，但未透露病人插針入尿道的原因，只說該兒童精神狀況無異常。

異物插入尿道是罕見的泌尿系統急症，在兒童中更為少見。伊朗1名10歲男童，將1枝大縫衣針插入自己尿道3小時，之後被送入泌尿科。男童試過正常排尿，但縫針沒有自然排出。醫生檢查發現針頭尖端接近尿道中軸，照骨盆X光時發現尿道有1根長達8.7厘米的縫衣針，針頭刺了入海綿體，如果經由尿道拔出針頭，會增加尿道損傷的風險。

Vahidi稱去除尿道異物最常見的方法是通過擠壓尿道手動取出，或用膀胱鏡通過鉗子在尿道取出異物。若異物遠離尿道口，才會做手術切開尿道，但會增加尿道損傷的風險，異物通過尿道移除有許多併發症風險，例如感染、裂傷或尿道狹窄。

由於縫針穿透了尿道壁而且口徑較小，他們想到用不切開尿道的方式治療，決定採用較新穎的方法，以「穿針」形式取出縫針，他讓男童以截石位（lithotomy position，即孕婦分娩的姿態）臥着。醫生在局部麻醉後，用食指推動針尾，令針頭刺穿皮膚，用1個很少的傷口取出縫針。男童在術後6個月內沒有出現任何併發症，而且排尿正常，手術成功，為傳統的開刀手術之外，提供多一種較安全的取出尿道異物方法。

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文章授權轉載自《香港01》