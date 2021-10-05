快訊

颱風「獅子山」最快明天生成、「圓規」可能接著長

台股早盤跌逾200點 測試16,200關卡支撐

特別迷戀「火」跟前世記憶有關？ 通靈女：身上胎記可判斷

聯合新聞網 / 綜合報導
自稱有通靈體質的女性分享判斷前世是否死於火災的關鍵。圖／取自：ingimage（示意圖）
自稱有通靈體質的女性分享判斷前世是否死於火災的關鍵。圖／取自：ingimage（示意圖）

國外一名自稱有通靈體質的女性史黛芬妮（Stephanie）日前在社群平台分享判斷前世是否死於火災的關鍵。

史黛芬妮表示：「照理說前世若因火而死，今生應該會怕火。但我研究後發現，那些前世死於火刑的人並不害怕火。他們實際上非常迷戀火。」

史黛芬妮透露自己和幾個前世死於火刑（被綁在火刑柱上燒死）的朋友，今生都和火緊密相連，也會受到火吸引。

但是史黛芬妮指出：「如果你或親友在前世是因為房子或森林火災而亡，那麼今生就會對火產生巨大恐懼，或特別留意火災逃生計畫。可能也不喜歡熱，甚至寧願凍死也不要熱死。」史黛芬妮還說，身上有白色或紅色胎記都代表你前世可能死於火災，不過史黛芬妮強調，這些判斷標準並非絕對，仍須分析其他項目才知道全貌。

許多網友覺得史黛芬妮的影片很有趣，紛紛提到自己的經歷：「我沒有紅色胎記，但我從小就對火災計劃、火災警報和一般的防災措施感到焦慮」、「我討厭熱，但喜歡火，出生時也有紅色胎記」、「我家族所有女性成員脖子後面髮際線處都有一個大的紅色胎記。我們都很迷戀火」。

@thecelticsbrew

Fire 🔥 Past Life Cause of Death ##pastlife ##pastlives ##pastliferegression ##reincarnation ##witchtok ##spiritualtiktok ##spiritualtok ##pastlifetrauma ##ZFlipClackdown ##burned ##fire

♬ original sound - Stephanie

火災

延伸閱讀

被遺忘的古老河道隱沒巷弄 台南枋溪地圖尋訪水文故事

前世記憶真的存在？ 3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

Toyz販毒他早就知道？ 統神粉絲神預言「將來會出事」

男上班臨時起意走別條路 意外救出差點身陷火海居民

相關新聞

41歲事業有成「在室男」公開徵友 網看一條件秒懂：難怪找不到對象

澳洲41歲單身男性皮奇尼克（Daniel Piechnick）5年前在網路上刊登廣告徵友，但他至今仍沒有找到理想伴侶。細看網站的徵友條件，或許能理解原因。

特別迷戀「火」跟前世記憶有關？ 通靈女：身上胎記可判斷

國外一名自稱有通靈體質的女性日前在社群平台分享判斷前世是否死於火災的關鍵。

10歲男童插「8.7cm長針」卡死尿道 醫用新穎穿針法取出

在尿道的針竟然能用「穿針」方式取出？伊朗1名10歲男童將長達8.7厘米的縫衣針插進尿道，嘗試小便仍無法排出，卡住3小時才求醫。由於醫生擔心做手術開刀會損害兒童的尿道，故用創新的「穿針」手法，推針尾使針頭刺穿皮膚取出，不經尿道拔出，減低對病人的傷害，並將案件放到醫學期刊《Urology Case Reports》分享，提供多一種取出尿道異物的方法。

網美穿比基尼跳水！忘1動作下體撕裂 自嘲有了「第三個洞」

跳水危機！在社群軟體上擁有520萬粉絲的莎拉（Salah Brooks）日前從21公尺高的橋上跳下時沒有合上雙腿，導致下體撕裂受傷，她也拍攝影片發網，自嘲「多出第三個洞」，還想將撕裂傷口命名為Aspen。

男家中牆壁發現骨頭驚問「不是人骨吧？」 網友曝古老習俗

國外一名男性日前在社群平台分享，家中「牆上2塊磚之間」發現一些動物骨頭，他擔心可能是人類骨頭便報警處理。

婚禮遇國界封鎖令 新人突發奇想一招「鄰國家人全員到齊」

加拿大女性瑪虹妮今年和丈夫在美國舉辦婚禮，但美國因防疫政策，限制美、加2國陸地間非必要旅行，使得瑪虹妮在加拿大的爸媽和96歲阿嬤無法到場參加婚禮。滿心企盼家人出席婚禮的瑪虹妮最終想出方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。