特別迷戀「火」跟前世記憶有關？ 通靈女：身上胎記可判斷

國外一名自稱有通靈體質的女性史黛芬妮（Stephanie）日前在社群平台分享判斷前世是否死於火災的關鍵。

史黛芬妮表示：「照理說前世若因火而死，今生應該會怕火。但我研究後發現，那些前世死於火刑的人並不害怕火。他們實際上非常迷戀火。」

史黛芬妮透露自己和幾個前世死於火刑（被綁在火刑柱上燒死）的朋友，今生都和火緊密相連，也會受到火吸引。

但是史黛芬妮指出：「如果你或親友在前世是因為房子或森林火災而亡，那麼今生就會對火產生巨大恐懼，或特別留意火災逃生計畫。可能也不喜歡熱，甚至寧願凍死也不要熱死。」史黛芬妮還說，身上有白色或紅色胎記都代表你前世可能死於火災，不過史黛芬妮強調，這些判斷標準並非絕對，仍須分析其他項目才知道全貌。

許多網友覺得史黛芬妮的影片很有趣，紛紛提到自己的經歷：「我沒有紅色胎記，但我從小就對火災計劃、火災警報和一般的防災措施感到焦慮」、「我討厭熱，但喜歡火，出生時也有紅色胎記」、「我家族所有女性成員脖子後面髮際線處都有一個大的紅色胎記。我們都很迷戀火」。