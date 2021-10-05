41歲事業有成「在室男」公開徵友 網看一條件秒懂：難怪找不到對象
澳洲41歲單身男性皮奇尼克（Daniel Piechnick）5年前在網路上刊登廣告徵友，但他至今仍沒有找到理想伴侶。細看網站的徵友條件，或許能理解原因。
皮奇尼克曾在2014年奪得澳洲拼字遊戲冠軍、創業成功，卻從未與異性發展性關係。他想找事業心強、聰明、能和他進行「機智對談」的女伴，年齡不拘，並希望對方「沒有性經驗」。
然而皮奇尼克刊出廣告5年後，仍找不到理想對象，讓他驚訝表示：「實在很難找到從沒交往對象或沒性經驗的人」。
皮奇尼克徵友網站的「留言區」至今已多達50頁，起初許多人以為他的廣告是某種詐騙手段。也有網友對皮奇尼克的徵友條件斥之以鼻：「所以你基本上是在找一名處女啊。現代男人是怎麼回事...」
但也有網友祝福皮奇尼克：「現在很難找到像你這樣受過良好教育的好男人 ，如果你年輕一點我會選你，因為你是我的理想伴侶」、「祝好運！願你完美聰明的拼字遊戲女王找到你！」、「我原本是因為你的廣告很搞笑才點進來看，但看完你的影片覺得你很酷又很真誠。」
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