男家中牆壁發現骨頭驚問「不是人骨吧？」 網友曝古老習俗

國外一名男性雷文（Francis Chuckie Raven）日前在社群平台分享，家中「牆上2塊磚之間」發現一些動物骨頭，他擔心可能是人類骨頭便報警處理。

警方檢查後斷定骨頭來自「羊」，而非凶殺案受害者的骨頭，讓雷文鬆了一口氣。本業為動物標本師的雷文提到很抱歉浪費警察的時間，但仍不明白羊骨出現牆上的原因，為了不要剝奪未來房客尋找動物骨頭的樂趣，他決定將一些標本骨頭藏進牆上。

雷文的影片吸引超過2百萬觀看人次，網友紛紛表示：「還好是好結局」、「確認不是慘案就好」。也有人提出疑問：「怎麼會出現在牆裡？在那裡放多久了？你該不會有隱形室友？」

一名網友則提到：「如果是老房子，牆上就有可能出現寵物骨頭，因為以前有些人相信，把寵物骨頭埋在牆壁裡就會獲得保佑。」