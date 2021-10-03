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珠寶店長使出兩招柔道絕技 勇擒大媽小偷守住11萬元首飾

香港01 / 衛爾良
店長為免對方逃去，情急下便使出學生時代所學的柔道招式「體落」（Tai-Otoshi）將其摔倒。圖片／擷取自FNN Youtube
店長為免對方逃去，情急下便使出學生時代所學的柔道招式「體落」（Tai-Otoshi）將其摔倒。圖片／擷取自FNN Youtube

柔道日本的國技。近日，在橫濱便有一位店長以兩招柔道技術制服店裡的大媽小偷，力保價值46萬日元（約新台幣11萬5千元）的首飾。到底他用了甚麼招式呢？

事情發生在9月25日下午4時，於橫濱一家珠寶店中。當時一名身材略胖、身穿長裙的中年女子走進店中，然後走到櫃檯旁拿起展示架上的一條項鍊，左顧右盼見四周無人便逕自把兩條項鍊先後放進衣袋中，但她的一舉一動已被監視器拍攝下來。正當女子扮成若無其事般走向店外時，二樓職員察看監視錄像發現端倪，於是趕到地下跟店長服告，並跟店長福嶋行成一起阻止女子離去。

店長截停女子後請女子打開口袋檢查，但女子卻一邊裝傻否認，一邊打算蒙混離去。於是，店長在確定對方嫌疑後，便馬上抱住對方，把對方帶回店內。

可是女子卻不斷掙扎想逃，店長為免對方逃去，情急下便使出學生時代所學的柔道招式「體落」（Tai-Otoshi）將其摔倒，再接著以「袈裟固」（Kesa-gatame）把女子壓制在地上，直至警察到來為止。

最後警方確認犯人身份是來自巴西的Maria Regina Williams，盜取了兩條項鍊合計價值約46萬日幣。

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文章授權轉載自《香港01》

柔道 日本

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