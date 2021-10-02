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樂透中百萬卻花不到…獎金遭親戚「收割」 友人得知真相崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名男子買樂透中了4.5萬美元的獎金，不料卻被發現溺死在一處海灘內。示意圖／Ingimage
美國一名男子買樂透中了4.5萬美元的獎金，不料卻被發現溺死在一處海灘內。示意圖／Ingimage

難得幸運一回中樂透卻可惜「沒命花」？美國一名男子巧遇財神爺，買樂透中了4.5萬美元（約新台幣124萬元）的獎金，本來是人生的一項大喜事，不料男子卻在領獎前「酒後誤事」，被人發現溺死在私人海邊內，而本屬於他的獎金也因此轉移到了其他親戚手裡。

根據外媒報導，事件發生在美國的密西根州，57歲的賈維斯（Gregory Jarvis）買樂透贏得4.5萬美元的獎金，但他卻因為沒有社會保障卡，而無法立刻領取到獎金。根據當地彩券公司規定，若中獎金額超過600美元（約新台幣1.6萬元），領獎人需要出示身分證及社會保障卡（social security card）才可兌獎。

但這並不影響賈維斯的喜悅，他得知自己中獎後開心的喝酒慶祝，沒想到卻因「喝酒誤事」，賈維斯疑似在岸邊固定船隻時不慎跌倒，頭部受到撞擊，不幸溺死於一處私人海灘內。警方獲報後立刻前往偵查，並排除他殺的可能性，也在賈維斯的皮包中發現了尚未兌獎的彩券。

賈維斯生前時常到當地酒吧光顧，店長塔拉斯基（Dawn Talaski）聞訊後備感震驚，他表示賈維斯是位非常好相處的人，並時常到北方工作，由於大家都與他很親近，許多人早就知道賈維斯中獎的消息。「這星期都沒看到他的人，還想說他出了什麼事」，沒想到竟發生了這種憾事，令塔拉斯基甚感悲傷。

報導也指出，賈維斯原打算帶著這筆獎金，去北卡羅萊納州看望父親與姊姊，豈料計畫趕不上變化，最終這筆獎金已確定移交到賈維斯的親戚手中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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