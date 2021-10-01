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前世記憶真的存在？ 3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。圖擷取自抖音
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。圖擷取自抖音

有些宗教或思想相信，靈魂會有輪迴，因此每個人都有著前世今生，而有些人甚至還記得上輩子發生過的事。最近在國外，就有網友發現他的小孩，能說出關於前世的記憶。

根據日本媒體「Techinsight」報導，出在美國德克薩斯州的網友安娜（Anna Banana）最近在抖音上分享，表示他才3到4歲大的兒子，認為自己記住前世發生過的事情。兒子說在前世還只是個嬰兒的時候，他就因為被車輪碾過而身亡，接著又投胎成為嬰兒轉世。

@ana_mana_pia This happens a lot #reincarnation #kidssaythedarnestthings #momsoftiktok #over30 ♬ original sound - Anna Banana

安娜的投稿引起許多網友們的回響，很多人也分享他們小孩子敘述的「前世體驗」，例如「我兒子在4歲時說他記得在天國看過我的樣子，還說天國有他的姐姐和哥哥。而我過去確實流產過兩次」、「我的2歲女兒曾對他哥哥說『你還記得我是你媽媽的時候嗎』，哥哥還回說『我記得』」、「3歲的女兒曾說『以前在別的家庭，大家都因為火災死了』」。

美國維吉尼亞大學精神科的吉米博士（Jim Tucker），過去20年來不斷研究關於「前世記憶」的事。他發現這些記得前世的孩子，有高達75％的人能描述他是怎麼死亡的，而之中有70％的死因是意外身亡。或許發生事故這點，正與前世記憶的殘存有著密切關係。

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