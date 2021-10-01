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只想做善事！中樂透千萬獎全捐出 男：錢太多不自在

聯合新聞網 / 綜合報導
彼得（左）將得到的樂透頭獎獎金捐出去幫助別人。 圖／翻攝自《7news》
彼得（左）將得到的樂透頭獎獎金捐出去幫助別人。 圖／翻攝自《7news》

許多人都有發財夢，總是希望能買張彩券然後一夕致富，讓自己的生活能豐衣足食，不過國外有一名男子之前中了樂透頭獎近90萬美元（約新台幣2500萬元），他卻沒有用在自己身上，反而捐出來幫助身邊親友或者有需要的人，暖心的行為獲得不少讚賞。

澳洲新聞台《7news》報導，這名來自澳洲名叫彼得（Peter Charlton）的男子表示，以前常會和叔叔一起去買彩券消遣，但後來叔叔因病過世，為了紀念他，彼得去年（2020）買了3張彩券，沒想到其中一張竟然中了頭獎，讓他笑說「或許是叔叔顯靈了」。

雖然中了大獎，但彼得並沒有因此而大肆揮霍，他反而將這筆錢拿來幫助別人，不論是身邊的親友或者有需要幫助的民眾。彼得說會這樣做是因為要在大家知道他中大獎之前趕緊把錢捐出去，另一方面也是認為錢太多讓他不自在，所以想幫助別人會讓自己更快樂。

不過因為金額太龐大，他想了一些方法來捐款幫助別人，例如在餐廳、超市幫客人買單，或者在臉書發訊息，尋找有困難需要幫助的人，甚至向網友索取銀行帳戶匯款，反而被當成詐騙集團，但他不以為意，仍然持續捐錢來幫助別人。

樂透 澳洲

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