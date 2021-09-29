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泰男海灘撿19.5公斤塊狀物腥臭觸感似蜂蜜 疑為天價龍涎香

香港01 / 李納德
泰國男子在海灘漫步時，撿到個圓形塊狀物。 圖／香港01
泰國男子在海灘漫步時，撿到個圓形塊狀物。 圖／香港01

散步竟然都可以發達？泰國布吉有名男子日前去海邊漫步，發現有一大塊奇怪圓形塊狀物，用手指戳兩戳嗅到一陣腥味，觸感像是黏黏的蜂蜜，馬上想到是新聞曾經報道的鯨魚「黃金糞便」。男子回家上網查資料，發現疑為抹香鯨體內的「龍涎香」，重19.5公斤，他估計價值3000萬泰銖（約新台幣2500萬元），現時正等待當地的海洋生物研判中心化驗。

66歲布吉島（Phuket）村民永育（Yongyuth Limsuebcheu），9月23日早上到海灘漫步時，在一處度假別墅和水療中心前面見到個巨型圓塊物沖上岸。他好奇上前用手指戳兩戳，有陣腥臭味，手指上黏上了一層油油的、像是蜂蜜的物質，他想起像是新聞中報道過的鯨魚「金黃色糞便」，即是「龍涎香」（Ambergris）。

永育對龍涎香並不熟悉，將整塊圓狀物帶回家中研究，上磅重19.5公斤，他認為如果是真正的龍涎香，每公斤的價值可達150萬泰銖（約新台幣120萬元），「代表這塊琥珀價值近3000萬泰銖（約新台幣2500萬元）」。

他在網上查閱資料後，再用火點燃測試，認為是真正的龍涎香，打算向當地海洋研究人員求助。布吉海洋生物中心（PMBC）向當地傳媒確認事件，他們已收到這塊可能價值不菲的圓塊，專家正檢查這是否真的龍涎香。

龍涎香有多種顏色，灰色、黑色、黃色、橙色、雲石色，是抹香鯨腸道內的分泌物，如糞便排出，所以許多人視作「鯨魚糞便」。東方文化會視作罕見藥物及香料，西方人就用作生產高級香水。鑑於全球多國禁止獵殺鯨魚，現時海上合法取得龍涎香的途徑只有兩種，一是等它從海中沖上岸，第二是從抹香鯨屍體內取得。

今年6月，也門35名漁夫在亞丁灣發現1條抹香鯨屍體，在其體內找到重達127公斤的龍涎香，終以110萬英鎊（約新台幣4200萬元）的價錢賣出，除了35人分錢，更將錢用來幫助其他村民，因為村子本來就由一班流離失所的難民組成，故幾乎所有村民都受惠。

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文章授權轉載自《香港01》

鯨魚 抹香鯨 蜂蜜 泰國

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