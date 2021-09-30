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我家為什麼會被偷？ 前竊賊曝犯案前會鎖定的房子特徵
國外幾位曾當過小偷者日前與安全設備零售商Safe.co.uk合作，分享他們從前鎖定特定住宅犯案的原因。
一名前小偷透露：「我不會去偷屋外裝著大型安全燈的房子。」Safe.co.uk總經理尼里（Anthony Neary）補充：「晚上要盡量打開所有室外燈。黑漆漆的房子可能會引賊入室，因為小偷會假設屋主睡著了或不在家。黑暗區域是竊賊接近房屋的理想選擇，安全燈不可或缺。」
另一個建議是養寵物，曾有房主分享自己的房子從未遭竊是因為他們的柵欄上放著「小心惡犬」的標誌，而他指的「惡犬」只是隻小型臘腸狗。且狗會叫，讓竊賊擔心被狗發現。
若要出遠門度假，也要保持警覺，盡量不要明目張膽的在家門前收拾巨大的手提箱，並請鄰居每隔幾天查看房子，請他們打開幾盞燈並移除信箱裡的郵件，讓房子看起來不會感覺很久都沒人在。
一名前小偷還提到：「竊賊常去同一間房子行竊，因為屋主可能已經買了替換品取代前一次被偷的物件，而替換品的質量往往比原來的還好。」
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