國家考試穿22萬元拖鞋應試 全新「高科技作弊手法」曝光

隨著科技日新月異，不少3C用品都越來越智慧化，但卻連帶讓作弊的工具一起升級。日前在印度舉行的國家考試中，就有考生被發現穿著高科技的藍芽拖鞋應試，隨後更發現竟有10名穿著相同拖鞋的同夥，讓當地警方不禁感嘆「這是一種全新的作弊方式」。

據《法新社（AFP）》報導，印度在周日舉行國家級教師考試，當地政府為了防止考生作弊，特地將賈斯坦邦16個地區「斷網」，競爭可說是相當激烈。然而，儘管政府做了這麼多準備，但仍有人試圖透過高科技工具作弊。

當地警察錢德拉（Priti Chandra）表示，這些涉嫌作弊的考生，是利用腳上的藍牙拖鞋，試圖接聽電話，再將內容透過無線方式，傳輸到隱藏在耳朵中的微型接受器聆聽答案。然而在考試前，便有監考人員發現數名考生行跡可疑，將他們帶到醫院給醫生檢查，才移除了耳朵裡的藍牙接收裝置。

該警官解釋，雖然早知道會有人想作弊，但是以為會是透過考試卷外洩，或是網路來作弊，完全沒想到竟然是利用藍牙拖鞋作弊。據統計，共有10人因此被捕，且至少有25位學生購買了這一款藍牙拖鞋，而這款拖鞋更要價60萬盧比（約新台幣22萬5千左右）。

警方發現上述作弊方法後，便通知各個考場，要求考生要脫下鞋子赤腳進入考場。事實上，印度是全球人口第二多的國家，國家考試競爭相當激烈，以至於無論是學校的一般考試、大學入學或是政府考試，作弊風潮都十分盛行。