國家考試穿22萬元拖鞋應試 全新「高科技作弊手法」曝光

隨著科技日新月異,不少3C用品都越來越智慧化,但卻連帶讓作弊的工具一起升級。日前在印度舉行的國家考試中,就有考生被發現穿著高科技的藍芽拖鞋應試,隨後更發現竟有10名穿著相同拖鞋的同夥,讓當地警方不禁感嘆「這是一種全新的作弊方式」。

據《法新社(AFP)》報導,印度在周日舉行國家級教師考試,當地政府為了防止考生作弊,特地將賈斯坦邦16個地區「斷網」,競爭可說是相當激烈。然而,儘管政府做了這麼多準備,但仍有人試圖透過高科技工具作弊。

當地警察錢德拉(Priti Chandra)表示,這些涉嫌作弊的考生,是利用腳上的藍牙拖鞋,試圖接聽電話,再將內容透過無線方式,傳輸到隱藏在耳朵中的微型接受器聆聽答案。然而在考試前,便有監考人員發現數名考生行跡可疑,將他們帶到醫院給醫生檢查,才移除了耳朵裡的藍牙接收裝置。

該警官解釋,雖然早知道會有人想作弊,但是以為會是透過考試卷外洩,或是網路來作弊,完全沒想到竟然是利用藍牙拖鞋作弊。據統計,共有10人因此被捕,且至少有25位學生購買了這一款藍牙拖鞋,而這款拖鞋更要價60萬盧比(約新台幣22萬5千左右)。

警方發現上述作弊方法後,便通知各個考場,要求考生要脫下鞋子赤腳進入考場。事實上,印度是全球人口第二多的國家,國家考試競爭相當激烈,以至於無論是學校的一般考試、大學入學或是政府考試,作弊風潮都十分盛行。

Rajasthan: A candidate who had come to write REET exam yesterday at a centre in Kishangarh, Ajmer was detained after bluetooth device was found fitted in his slippers



SP Ajmer says, "Bluetooth devices were found in his slippers & ears. He's being questioned after being detained" pic.twitter.com/mbJmJpV9F8