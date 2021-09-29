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麥當勞員工惡作劇報復奧客 高調上網自曝行為後遭解雇

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞員工公開報復奧客的手段。圖／取自tiktok
麥當勞員工公開報復奧客的手段。圖／取自tiktok

麥當勞員工@mcdanksbitch上月在社群平台公開報復奧客的手段：在冰沙上淋「糖醋醬」而非焦糖。這段影片至今吸引超過6200萬觀看人次，不少網友批評@mcdanksbitch的作法直言：「又不是只有你今天過得不好！」

@mcdanksbitch稱自己時薪只有8.5美元（約合新台幣235元），遇到「態度不佳」的客人無須客氣。他在影片中先在冰沙擠上奶油，再拿出糖醋醬醬包倒在奶油上。許多網友不表認同表示：「如果讓對方因此過敏，可能得坐牢耶」、「這個世界病了」、「如果你無法面對奧客，就不要在服務業工作」。

但也有部分網友力挺@mcdanksbitch：「不要招惹幫你做食物的人」、「速食從業者也是人，也有感受。」

@mcdanksbitch

#comedy #mcdonalds #work #xyzbca

♬ jealous girl lana del rey - !marvete, the asgardian

@mcdanksbitch在後續影片中提到自己因此遭麥當勞解雇，他寫著：「先生女士們，你們做到了……你們害我被解雇了……再見了。接下來怎麼辦？」但網友似乎不意外@mcdanksbitch的下場：「當我看到你在冰沙上放糖醋醬的影片時，就知道你馬上會被解僱」、「是你讓自己被解雇的，不要邊哭邊怪我們。」

麥當勞 奧客 速食

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