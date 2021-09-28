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怪病！別人眼淚是珍珠她哭的卻是石頭 網：看起來超痛
印度一名15歲女孩聲稱自己罹患怪病，當她流眼淚時流出的不是眼淚，而是一顆一顆結石狀的小石頭，兩個月來已排出10~15顆。這樣的離奇症狀連醫生都懷疑「醫學上根本不可能。」
根據《每日星報》報導，女孩哭出石頭的影片引發各界討論。影片中可見一塊石頭掛在女孩的下眼瞼，旁邊的家人翻開眼皮後，便有石頭從裡面掉出來，看起來十分疼痛。最後女孩還展示出自己滿手的「眼淚石頭」，每顆石頭看起來都至少有半公分大小。
女孩家人也有帶她去看過醫生，但醫生堅稱這「根本不可能發生」。但在非洲也曾傳出過類似案例，2014年《郵報線上》曾報導一名叫沙地亞的女孩，也曾發生類似症狀，當時還曾被認為是被魔法詛咒，而引起周圍人們的恐慌。
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