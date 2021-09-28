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影／女要合照伸出鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令她離開
國外一名女性日前去迪士尼樂園玩，跟扮演美女與野獸裡反派腳色加斯頓（Gaston）的演員合照時，竟做出踰矩的動作，讓演員當場臉色大變勒令該女性「離開！」
該女性當時伸出雙手朝對方襲胸，演員立刻後退並說「離開」。該女性起先不確定對方是否當真，繼續對他微笑，甚至想再抓住他，逼得演員再次重申「離開」還說：「這邊有小孩在看」。
分享這段襲胸影片的網友呼籲人們：「請不要成為那名女性。」還說這名演員完全有權利做出這樣的反應：「他們不會認為這種舉動很可愛。如果你不希望其他人把手放在你身上，就別這麼對待演員。演員希望來賓享受與他們見面的樂趣，但這是他們的工作場所以及家庭聚會場合，演員也是人。」
不少網友讚許演員的應對，紛紛表示：「演員這樣做很恰當，因為肯定有孩子圍觀，他向孩子展示當有人不當觸碰你時該如何回應」、「這名女性公開性騷擾，演員已經請她停止，她還再犯。大腦仙子那天是不是忘記給她一個大腦了？」、「我猜那女性肯定不知道出了什麼問題，真的很糟糕。」
@evansnead
##greenscreenvideo this just boils my blood. ##fyp ##disney ##character ##disneyparks ##disneyworld ##disneyland ##gaston ##CandyCrushAllStars♬ original sound - Evan Snead
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