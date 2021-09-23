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打完莫德納狂掉髮 帥男曝驚悚照片憂：百天後可能全禿了
為了避免新冠肺炎持續擴大，各國都積極提高疫苗的接種率，但有些人打完疫苗後會出現嚴重副作用，日本就有一名男子7月打完第一劑莫德納疫苗後，竟然嚴重掉髮，原本頭髮茂密在短短時日內變得相當稀疏，他拍下多張照片記錄過程並且PO上網，許多網友看了驚訝不已。
這名日本男子在自己的推特上貼出多張打完疫苗後掉髮的照片，從照片裡可看到他在7月9日打完第一劑莫德納疫苗，4天後和女性友人自拍時還可看到茂密的頭髮，但此時已出現異常掉髮情況。過了一個月，髮量變得更少，頭頂開始禿了一塊，之後每隔一段時間他就拍照記錄，更能看出頭頂僅剩稀疏的頭髮，頭皮更是清晰可見。
雖然掉髮嚴重，但這名男子還是接種了第二劑疫苗，這段期間他還有到皮膚科抽血檢查，而最近一次的照片是9月20日貼出來的，頭頂還有一些少量的頭髮，但已經遮蔽不住頭皮了。他無奈地說雖然還有一些短頭髮生長出來，但很快就掉了，大部分的毛細孔也沒有生長的跡象，只能自嘲說「我覺得100天後頭應該就禿了」。
其實這樣的情況在日本不是第一次，一名年輕女子6月底打完第一劑莫德納疫苗後也出現掉髮，原本她不以為意，認為可能是季節交替影響，沒想到一個月後幾乎全禿，讓不少人看了都嚇了一跳。這名女子雖然也有求助醫師，但仍然找不出掉髮的原因。
モデルナワクチン摂取（7/9.8/10）してから73日目の頭および髪の毛がこんな感じです。抜け方はほとんど変わらず全頭ハゲが視野に！！— いるしげ (@irushige) September 20, 2021
短い毛も少し生えてきていますが、すぐに旅立ってしまうし、生える気配がない毛穴がほとんどです。
多分、100日後には全頭ハゲだと思うので…↓#100日後にハゲるワイ pic.twitter.com/1lzASLv6XU
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